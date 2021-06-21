TCMB repo ihalesiyle piyasaya 72 milyar lira verdi

TCMB, Türk Lirası’nı sıkılaştırma adımları kapsamında düzenlediği geleneksel yöntemli repo ihalelerine bugün de devam etti.

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), bugün miktar yöntemiyle düzenlediği 28 Haziran vadeli repo ihalesi ile piyasaya 71 milyar 999 milyon 999 bin 982 lira sundu.

BASİT VE BİLEŞİK FAİZ ORANI

İhalede basit faiz yüzde 19 olurken, bileşik faiz ise yüzde 20,88 seviyesinde gerçekleşti.

İHALEYE GELEN TEKLİF

İhaleye 146 milyar 450 milyon liralık teklif geldi.