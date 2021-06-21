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    TCMB repo ihalesiyle piyasaya 72 milyar lira verdi

    TCMB, Türk Lirası’nı sıkılaştırma adımları kapsamında düzenlediği geleneksel yöntemli repo ihalelerine bugün de devam etti.
    • AA
    • 21.06.2021 - 12:53
    • Güncelleme : 21.06.2021 - 13:07
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    TCMB repo ihalesiyle piyasaya 72 milyar lira verdi

    Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), bugün miktar yöntemiyle düzenlediği 28 Haziran vadeli repo ihalesi ile piyasaya 71 milyar 999 milyon 999 bin 982 lira sundu.

    BASİT VE BİLEŞİK FAİZ ORANI

    İhalede basit faiz yüzde 19 olurken, bileşik faiz ise yüzde 20,88 seviyesinde gerçekleşti.

    İHALEYE GELEN TEKLİF

    İhaleye 146 milyar 450 milyon liralık teklif geldi.

    Repo ihalesi

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