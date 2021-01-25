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    TCMB repo ihalesiyle piyasaya yaklaşık 37 milyar lira verdi

    TCMB'nin, Türk Lirası’nın sıkılaştırma adımları kapsamında düzenlediği geleneksel yöntemli repo ihalelerine bugün bir yenisi daha eklendi.
    • AA
    • 25.01.2021 - 12:44
    • Güncelleme : 25.01.2021 - 12:54
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    TCMB repo ihalesiyle piyasaya yaklaşık 37 milyar lira verdi

    Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), bugün miktar yöntemiyle düzenlediği 1 Şubat vadeli repo ihalesi ile piyasaya 36 milyar 999 milyon 999 bin 987 lira verdi.

    GELEN TEKLİF

    İhaleye 86 milyar 10 milyon liralık teklif geldi.

    BASİT VE BİLEŞİK FAİZ ORANI

    İhalede basit faiz yüzde 17 olurken, bileşik faiz ise yüzde 18,50 seviyesinde gerçekleşti.

    TCMB repo ihalesiyle piyasaya yaklaşık 37 milyar lira verdi #1

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