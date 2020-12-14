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TCMB repo ihalesiyle piyasaya yaklaşık 43 milyar lira verdi

TCMB repo ihalesiyle piyasaya yaklaşık 43 milyar lira verdi

TCMB, bugün miktar yöntemiyle düzenlediği repo ihalesi ile piyasaya 42 milyar 999 milyon 999 bin 979 lira verdiğini duyurdu.