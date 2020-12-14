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- TCMB repo ihalesiyle piyasaya yaklaşık 43 milyar lira verdi
TCMB repo ihalesiyle piyasaya yaklaşık 43 milyar lira verdi
TCMB, bugün miktar yöntemiyle düzenlediği repo ihalesi ile piyasaya 42 milyar 999 milyon 999 bin 979 lira verdiğini duyurdu.
- AA
- 14.12.2020 - 12:44
- Güncelleme : 14.12.2020 - 12:53
Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın (TCMB), Türk lirasının sıkılaştırma adımları kapsamında düzenlediği geleneksel yöntemli repo ihalelerine bugün bir yenisi daha eklendi.
134 MİLYAR 900 MİLYON LİRALIK TEKLİF
TCMB düzenlediği 21 Aralık vadeli ihaleye 134 milyar 900 milyon liralık teklif geldi.
BASİT VE BİLEŞİK FAİZ ORANI
İhalede basit faiz yüzde 15 olurken, bileşik faiz ise yüzde 16,16 seviyesinde gerçekleşti.