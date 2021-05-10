TCMB repo ihalesiyle piyasaya yaklaşık 62 milyar lira verdi

TCMB'nin, Türk Lirası’nı sıkılaştırma adımları kapsamında düzenlediği geleneksel yöntemli repo ihalelerine bugün bir yenisi daha eklendi.

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), bugün miktar yöntemiyle düzenlediği 17 Mayıs vadeli repo ihalesi ile piyasaya 61 milyar 999 milyon 999 bin 989 lira verdi.

BASİT VE BİLEŞİK FAİZ ORANI

İhaleye 120 milyar 300 milyon liralık teklif geldi. İhalede basit faiz yüzde 19 olurken, bileşik faiz ise yüzde 20,88 seviyesinde gerçekleşti.