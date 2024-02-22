TCMB rezervleri 134 milyar 208 milyon dolar oldu Merkez Bankası, rezervlerinin seyri hızlı bir artış gösterdikten sonra gerçekleştirdiği rekor serisine ara verdi.

AA

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın (TCMB) haftalık para ve banka istatistikleri açıklandı.

TCMB toplam rezervleri, 16 Şubat haftasında bir önceki haftaya göre 719 milyon dolar azaldı.

Açıklanan haftalık para ve banka istatistiklerine göre döviz ve altın rezervlerinde gerileme yaşandı.

Brüt döviz rezervleri 86 milyar 92 milyon dolar

Buna göre, 16 Şubat itibarıyla Merkez Bankası brüt döviz rezervleri 274 milyon dolar azalışla 86 milyar 92 milyon dolara düştü. Brüt döviz rezervleri, 9 Şubat'ta 86 milyar 366 milyon dolar seviyesinde bulunuyordu.

Altın rezervleri 48 milyar 116 milyon dolar

Bu dönemde altın rezervleri 445 milyon dolar azalışla 48 milyar 561 milyon dolardan 48 milyar 116 milyon dolara geriledi.

Merkez Bankası'nın toplam rezervleri

Merkez Bankası'nın toplam rezervleri, 16 Şubat haftasında bir önceki haftaya kıyasla 719 milyon dolar düşüşle 134 milyar 927 milyon dolardan 134 milyar 208 milyon dolara geriledi.

Haber Kaynağı: Anadolu Ajansı (AA)