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    TCMB rezervleri 84 milyar 198 milyon dolar oldu

    Merkez Bankası tarafından Haftalık Para ve Banka İstatistikleri yayınlandı.
    • AA
    • 03.12.2020 - 16:00
    • Güncelleme : 03.12.2020 - 16:07
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    TCMB rezervleri 84 milyar 198 milyon dolar oldu

    Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) toplam rezervleri, geçen hafta 889 milyon dolar azalarak 84 milyar 198 milyon dolara geriledi.

    BRÜT DÖVİZ REZERVLERİ ARTTI

    TCMB haftalık para istatistiklerine göre, 27 Kasım'da TCMB brüt döviz rezervleri 188 milyon dolar artışla 43 milyar 899 milyon dolara çıktı. Brüt döviz rezervleri, 20 Kasım'da 43 milyar 711 milyon dolar seviyesindeydi.

    ALTIN REZERVLERİ AZALDI

    Söz konusu dönemde altın rezervleri, 1 milyar 77 milyon dolar azalışla 41 milyar 376 milyon dolardan 40 milyar 299 milyon dolara indi.

    TCMB rezervleri 84 milyar 198 milyon dolar oldu #1

    TOPLAM REZERVLER DÜŞTÜ

    Böylece Merkez Bankası'nın toplam rezervleri, geçen hafta bir önceki haftaya kıyasla 889 milyon dolar azalarak 85 milyar 87 milyon dolardan 84 milyar 198 milyon dolara indi.

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