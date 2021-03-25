TCMB rezervleri 93 milyar 161 milyon dolara yükseldi

Merkez Bankası'nın toplam rezervlerinin, geçen hafta 1 milyar 549 milyon dolar artarak 93 milyar 161 milyon dolara yükseldiği açıklandı.

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) tarafından Haftalık Para ve Banka İstatistikleri yayınlandı.

BRÜT DÖVİZ REZERVLERİ 53.8 MİLYAR DOLAR

Buna göre, 19 Mart'ta Merkez Bankası brüt döviz rezervleri 1 milyar 234 milyon dolar artışla 53 milyar 898 milyon dolara yükseldi. Brüt döviz rezervleri, 12 Mart'ta 52 milyar 664 milyon dolar seviyesindeydi.

ALTIN REZERVLERİ 39.2 MİLYAR DOLAR

Söz konusu dönemde altın rezervleri, 315 milyon dolar artarak 38 milyar 948 milyon dolardan 39 milyar 263 milyon dolara yükseldi.

DÖVİZ VE ALTIN REZERVLERİ BİRLİKTE ARTTI

Böylece Merkez Bankası'nın toplam rezervleri, geçen hafta bir önceki haftaya kıyasla brüt döviz ve altın rezervlerinin birlikte artmasının etkisiyle 1 milyar 549 milyon dolar artarak 91 milyar 612 milyon dolardan 93 milyar 161 milyon dolara yükseldi.