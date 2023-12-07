TCMB rezervleri rekor kırdı! Rezerv 140,1 milyar dolara çıktı TCMB tarafından Haftalık Para ve Banka İstatistikleri yayınlandı. TCMB rezervleri tüm zamanların en yüksek seviyesine çıkarak 140,1 milyar dolara yükseldi.

AA

Cumhurbaşkanlığı seçiminin ardından göreve gelen ekonomi yönetimi rezevleri artırma politikası yürütüyor.

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) rezervleri, mayıs sonundan bu yana yürütülen politikalarla 41,7 milyar dolar artarak 140 milyar 149 milyon dolara çıktı ve böylece tüm zamanların en yüksek seviyesine yükseldi.

TCMB toplam rezervleri, 1 Aralık haftasında bir önceki haftaya göre 3 milyar 656 milyon dolar artış yaşadı.

Geçen hafta rezevler 136 milyar 493 milyon dolardaydı.

Brüt döviz rezervleri, 93 milyar 233 milyon dolar oldu

Haftalık Para ve Banka İstatistiklerine göre, 1 Aralık itibarıyla Merkez Bankası brüt döviz rezervleri, 2 milyar 236 milyon dolar artışla 93 milyar 233 milyon dolara yükseldi.

Brüt döviz rezervleri, 24 Kasım'da 90 milyar 997 milyon dolar seviyesinde bulunuyordu.

Altın rezervleri 46 milyar 916 milyon dolara yükseldi

Söz konusu dönemde altın rezervleri 1 milyar 420 milyon dolar artarak 45 milyar 496 milyon dolardan 46 milyar 916 milyon dolara çıktı.

Mayıs sonundan bu yana yüzde 42,3 artış

Toplam rezervlerde mayıs sonundan 1 Aralık ile biten haftaya kadar geçen sürede artış, 41 milyar 691 milyon dolar olurken, söz konusu artış yüzde 42,3'e karşılık geldi.

Haber Kaynağı: Anadolu Ajansı (AA)