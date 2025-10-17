TCMB şikayet etti! 7 tutuklama 4 yakalama kararı

AI özetimiz yardımcı oldu mu? Bize bildirin.

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası’nın (TCMB) ana hissedarı olduğu Bankalararası Kart Merkezi (BKM) için düzenlenen ihalede fesat karıştırma, dolandırıcılık ve zimmet iddiaları nedeniyle operasyon gerçekleştirildi.

Soruşturmanın, TCMB’nin 2 Ekim 2024 tarihinde gerçekleştirdiği iç denetim sonrası yapılan suç duyurusuyla başladığı belirtildi.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nca Merkez Bankası'nın şikayeti üzerine başlatılan soruşturma kapsamında, bazı şirketlerde usulsüzlükler ile mevzuata aykırı eylemler yapıldığı iddialarına ilişkin şüphelilerden 7'si çıkarıldıkları nöbetçi hakimlikçe tutuklandı.

Yurt dışında olduğu tespit edilen 4 şüpheli hakkında ise yakalama kararı çıkarılması talep edildi.

100 MİLYON LİRAYI AŞAN KAMU ZARARI

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından Merkez Bankası’nın iç denetimiyle ilgili başlatılan soruşturma kapsamında, kurumun ana hissedarı olduğu BKM’de 100 milyon TL’yi aşan kamu zararı tespit edildiği konuşuluyor.

ESKİ BAŞKAN YARDIMCISI EMRAH ŞENER TUTUKLULAR ARASINDA

Başlatılan soruşturma kapsamında eski TCMB Başkan Yardımcısı Emrah Şener, eski BKM Genel Müdürü Baran Aytaş ve yardımcısı Bora Koç da tutuklular arasında.

Emrah Şener'in ifadesine ulaşıldı;

TCMB’de başkan yardımcısıydım. BKM’de yapılan ihale ve işlemlerle bağlantım yoktur. Bana yöneltilen tek bir para transferi var. O da Boğaziçi Üniversitesi’nde öğretim görevlisi olduğum sürede bir arkadaşımın yaptığı 200 bin TL’lik transfer. BKM’de personel belirleme yetkim yoktur.

SORUŞTURMANIN KAPSAMI

Tutuklama ve yakalama kararları 'Çipli Plastik Kart Alımı İhalesi’’, "Troy İçin Spesifikasyon ve Applet Yazılım Geliştirme İhalesinde'' yapılan uygunsuzluklarla, "Boğaziçi Teknoloji Transfer Ofisi A.Ş.'' ve ''Be Bold Reklam Tasarım Yazılım Ticaret Limited Şirketi'nden'' ihale düzenlenmeden gerçekleştirilen hizmet alımları, yurtdışında öğrenim gören öğrencilere bilimsel araştırma yaptırılması karşılığında yemek kartları üzerinden yapılan ödemeler ile eski BMK Genel Müdürü Baran Aytaş'a tahsis edilen kurumsal kredi kartının kullanımına ilişkin usulsüzlükler ile mevzuata aykırılıklara ilişkin iddialara dair başlatılan soruşturma kapsamında alındı.

İSTANBUL CUMHURİYET BAŞSAVCILIĞI AÇIKLAMA YAPTI:

Soruşturmanın gizlilik kararı çerçevesinde titizlikle devam ettiği belirtilen şu açıklama yapıldı:

"İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Kaçakçılık, Narkotik ve Ekonomik Suçlar Bürosu tarafından, TCMB tarafından 06/12/2024 tarihinde yapılan suç duyurusuna istinaden; şüpheliler Emrah Şener, Baran Aytaç, Bora Koç, Mehmet Fatih Demirbaş, Birol Kanbir, Osman Arslan, Hüseyin Halit Özdamar, Muhammed Güven, Çağkan Göktaş, İbrahim Şener, Mehmet Talha Durmuş, Erdoğan Alkan, Tolga Kurt ve Ekrem Gözenman hakkında, TCMB’nin ana hissedarı olduğu BKM ezdinde 2023 yılında gerçekleştirilen ''Çipli Plastik Kart Alımı İhalesi’’ ile ''Troy İçin Spesifikasyon ve Applet Yazılım Geliştirme İhalesinde'' yapıldığı tespit edilen usulsüzlükler ile yine ''Boğaziçi Teknoloji Transfer Ofisi A.Ş.'' ve ''Be Bold Reklam Tasarım Yazılım Ticaret Limited Şirketi'nden'' ihale düzenlenmeden gerçekleştirilen hizmet alımları, yurtdışında öğrenim gören öğrencilere bilimsel araştırma yaptırılması karşılığında yemek kartları üzerinden yapılan ödemeler ile eski BMK Genel Müdürü Baran Aytaş'a tahsis edilen kurumsal kredi kartının kullanımına ilişkin usulsüzlükler ile mevzuata aykırılıklara ilişkin iddialara dair başlatılan soruşturma kapsamında;

TUTUKLANAN VE ADLİ KONTROL ALTINDA OLANLAR

10.10.2025 günü yapılan operasyonda yakalaması yapılan 10 şüpheliden Emrah Şener, Baran Aytaç, Bora Koz, Mehmet Fatih Demirbaş , Birol Kanbir, Osman Arslan ve Muhammed Gaven’in de aralarında bulunduğu 7 şüpheli İstanbul 2. Sulh Ceza Hakimliğinin kararı ile halı hazırda tutuklu, şüphelilerden Çağkan Göktaş, İbrahim Şener ve Hüseyin Halit Özdamar ise adli kontrol altındandır.

HAKKINDA YAKALAMA KARARI VERİLENLER

Yurt dışında olduğu tespit edilen şüpheliler Mehmet Talha Durmuş, Erdoğan Alkan, Tolga Kurt ve Ekrem Gözenman hakkında ise yakalama kararı talep edilmiştir.

İDDİALAR

Başsavcılığın açıklamasından yer alan her iki ihalenin de yetkili satıcı belgesi bulunmamasına rağmen Enarge adlı firmaya verildiği, ikinci ihalede yalnızca bu firmadan teklif alındığı ve toplam 66 milyon 224 bin TL’lik işin Enarge’ye bırakıldığı belirtildi.

Raporda, “Emrah Şener, iki ihaleyi Enarge’nin almasını sağlayarak hem ihaleye hem edimin ifasına fesat karıştırdı.” ifadelerine yer verildi.

İHALESİZ ŞEKİLDE 44,1 MİLYON TL ÖDEME YAPILDI

Bilirkişi raporunda, Boğaziçi Üniversitesi Teknoloji Transfer Ofisi’ne (TTO) ihalesiz şekilde 44 milyon 150 bin TL ödeme yapıldığı, fiyat teklifi alınmadan sözleşme imzalandığı, iş tamamlanmadan tüm meblağın ödendiği ve üç tedarikçiden teklif alınması kuralına uyulmadığı ifade edildi.

Ayrıca Şener’in kardeşi İbrahim Şener’e 200 bin TL, Singapur’daki paravan bir şirkete ise 693 bin 236 euro aktarıldığı tespit edildi.

"MERKEZ BANKASI, BKM'NİN HİSSEDARI"

TCMB, Bankalararası Kart Merkezi’nde gerçekleştirilen denetim sürecine ilişkin basın duyurusu yayımladı:

Bankamız, 6493 sayılı Ödeme ve Menkul Kıymet Mutabakat Sistemleri, Ödeme Hizmetleri ve Elektronik Para Kuruluşları Hakkında Kanun’un 8. maddesinin dördüncü fıkrası doğrultusunda Bankalararası Kart Merkezi’nin hissedarı olup, BKM’de belirli dönemlerde denetim faaliyeti gerçekleştirmektedir.

"DENETİMLERDE SUÇ ŞÜPHESİ İÇEREN BULGULARA ULAŞILDI"

Bu kapsamda, Bankamız Başkanlık Makamının 6 Şubat 2024 tarihli onayı ile BKM’de TCMB Denetim Genel Müdürlüğünce bir denetim süreci başlatılmıştır. Yürütülen denetim sonucunda hazırlanan İnceleme Raporunda suç şüphesi içeren bazı bulguların yer alması üzerine, Bankamızca İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığına 6 Aralık 2024 tarihinde suç duyurusunda bulunulmuştur.