TCMB swap işlemlerinde uygulanan faizi yükseltti

Merkez Bankası'ndan swap faizi adımı geldi. TCMB, dünkü Para Politikası Kurulu kararı sonrasında altın/döviz karşılığı swap işlemlerinde uygulanan faiz oranını da yüzde 15'e çıkardı.

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası TCMB en son 3 Kasım tarihinde swap faizini yüzde 11,75'den yüzde 13,25'e çıkarmıştı. Merkez Bankası döviz/altın karşılığı gerçekleştirilen FX kotasyon swap işlemlerinde TL cinsi faiz oranı şimdi de yüzde 13,25 seviyesinden yüzde 15 seviyesine yükseltildi.

MERKEZ BANKASI'NIN YAPTIĞI İŞLEMLER

Mevcut durumda TCMB tarafından kendi bünyesinde bir hafta vadeli kotasyon yöntemiyle ve 1-3-6 ay vadeli geleneksel yöntemli ihalelerle swap işlemleri gerçekleştiriliyor. İlave olarak TCMB BIST Swap Piyasası'nda da kotasyon swap piyasasında uyguladığı faiz oranları ile uyumlu şekilde swap işlemleri gerçekleştiriyor. Enflasyon Raporu toplantısında TCMB tarafından tüm swap imkanları çerçevesinde sağlanan fonlama tutarının, sistemin fonlama ihtiyacının yaklaşık yüzde 60'ını oluşturduğu ifade edilmişti.

ANALİSTLER BU HAMLENİN BEKLENDİĞİNİ BELİRTTİ

Analistler, TCMB'nin dünkü Para Politikası Kurulu toplantısında alınan kararlar sonrası beklendiği üzere swap işlemlerinde Türk lirasına uygulanan faizi de politika faizi ile eşitlediğini ifade etti.

DÜN POLİTİKA FAİZİ ARTMIŞTI

Merkez Bankası dün politika faizi olan bir hafta vadeli repo ihale faiz oranını piyasa beklentisi doğrultusunda yüzde 10,25’ten yüzde 15’e yükseltilmişti. Ayrıca 20 Kasım-26 Kasım'da (bu tarihler dahil olmak üzere) gecelik borç verme faiz oranı için politika faiz oranı olan yüzde 15 olarak uygulanacağını açıklamıştı.