TCMB: Taze meyve-sebze hariç gıdada fiyat artışları gücünü korudu TÜİK ekim ayı enflasyon verisini paylaştıktan sonra TCMB, aylık fiyat genişlemeleri raporunu yayınladı. Buna göre, gıdada fiyat artışlarının gücünü koruduğu analizi yapıldı.

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Türkiye'nin enflasyonu ekim ayında yıllık yüzde 61,4'e geriledi.

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), ekim ayına ilişkin fiyat gelişmeleri değerlendirmesini yayınladı.

Merkez Bankası, ekim ayında yavaşlayarak yıllık düzeyde yüzde 61,4'e gerileyen enflasyonla ilgili değerlendirmelerini yayınladı.

TCMB'nin değerlendirmesinde, taze meyve-sebze hariç gıdada fiyat artışlarının gücünü koruduğu belirtildi.

Merkez Bankası yayınladığı raporda, tüketici fiyatlarının ekim ayında yüzde 3,43 oranında yükseldiğini belirterek, yıllık enflasyonun 0,17 puan düşüşle yüzde 61,36 olarak gerçekleştiğini hatırlattı.

"Yıllık enflasyon, gıda ve temel mal gruplarında geriledi"

TCMB, yıllık enflasyon, gıda ve temel mal gruplarında gerilerken, hizmet ve enerjide artış kaydettiğini belirttiği değerlendirmesinde şu bilgileri paylaştı:

Taze meyve ve sebze hariç gıdada fiyat artışları gücünü korumuştur. Enerji grubunda, akaryakıt fiyatlarındaki düşüşe karşın, diğer enerji emtia fiyatlarındaki görünümün gecikmeli etkileriyle artış kaydedilmiştir. Doğalgazda tüketimin bedelsiz kullanım sınırının (ilk 25 metreküp) bir miktar üzerine çıkmasıyla, bu kanaldan aylık tüketici enflasyonuna 0,22 puanlık etki gelmiştir. Kasım ve aralık aylarında tüketimdeki artışa bağlı olarak, doğalgaz kaleminden gelen etkinin yükseleceği öngörülmektedir.

Dayanıklı mal aylık enflasyonu son iki yılın en düşük seviyesinde

Temel mal grubunda, otomobil fiyatları cari yılda aylık bazda ilk kez gerilerken, dayanıklı mal aylık enflasyonu son iki yılın en düşük seviyesinde gerçekleşmiştir.

"Yeni sezona geçildiği için giyim ve ayakkabı alt grubunda yükseliş yaşandı"

Öte yandan, yeni sezona geçişle birlikte giyim ve ayakkabı alt grubunda gerçekleşen dönemsel fiyat artışı temel mal grubu aylık enflasyonunu yükseltici etkide bulunmuştur. Hizmet grubunda aylık fiyat artışları güçlü seyretmeye devam ederken yüksek atalet sergileyen kira alt grubu hizmet fiyatlarını olumsuz etkilemeyi sürdürmüştür.

"Üretici fiyatlarındaki artış önemli ölçüde yavaşladı"