TCMB, temmuz ayı cari işlemler dengesini açıkladı Temmuz ayı cari işlemler dengesi verileri yayınlandı. Cari denge temmuzda 5 milyon 466 milyon dolar açık verdi.

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Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), cari işlemler dengesi verilerini paylaştı.

Temmuz ayında cari işlemler hesabı 5 milyon 466 milyon ABD doları açık kaydetti.

Altın ve enerji hariç cari işlemler hesabı ise 717 milyon ABD doları fazla verdi.

Ödemeler dengesi tanımlı dış ticaret açığı 10 milyar 477 milyon ABD doları olarak gerçekleşti.

Seyahat kaleminden kaynaklanan net gelirler 4 milyar 795 milyon dolar oldu

Hizmetler dengesi kaynaklı girişler 5 milyar 999 milyon ABD doları seviyesinde gerçekleşti. Bu kalem altında seyahat kaleminden kaynaklanan net gelirler 4 milyar 795 milyon ABD doları oldu.

Birincil gelir dengesi ve ikincil gelir dengesi kalemleri sırasıyla 903 milyon ABD doları ve 85 milyon ABD doları net çıkış kaydetti.

Doğrudan yatırımlardan kaynaklanan net girişler

TCMB'nin açıkladığı verilerden finans hesabına bakıldığında ise doğrudan yatırımlardan kaynaklanan net girişler 392 milyon ABD doları olarak kaydedildi.

Portföy yatırımları 1 milyar 160 milyon ABD doları tutarında net giriş kaydedildi. Alt kalemler itibarıyla incelendiğinde, yurt dışı yerleşiklerin hisse senedi ve devlet iç borçlanma senetleri piyasalarında sırasıyla 734 milyon ABD doları ve 18 milyon ABD doları net alış yaptığı görüldü.

Yurt dışındaki tahvil ihraçlarıyla ilgili olarak, bankalar 353 milyon ABD doları net borçlanma gerçekleştirdi.

Diğer yatırımlar altında, yurt içi bankaların yurt dışı muhabirlerindeki efektif ve mevduat varlıkları 942 milyon ABD doları net azalış kaydetti.

Yurt dışı bankaların yurt içindeki mevduatları, yabancı para cinsinden 1 milyar 186 milyon ABD doları net artış, Türk Lirası cinsinden 206 milyon ABD doları net azalış olmak üzere toplam 980 milyon ABD doları net artış kaydetti.

Yurt dışından sağlanan kredilerle ilgili olarak Genel hükümet, bankalar ve diğer sektörler sırasıyla 35 milyon ABD doları, 483 milyon ABD doları ve 181 milyon ABD doları net geri ödeme gerçekleştirdi.

Resmi rezervlerde bu ay 2 milyar 778 milyon ABD doları net artış oldu.