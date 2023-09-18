TCMB, Türk Lirası'nı cazip kılacak güçlü kararlar aldı Merkez Bankası, Türk Lirası'na geçişlerin hızlandığını gösteren veriler doğrultusunda Türk Lirası mevduatı destekleyecek kararları üst üste vererek ilave adımlar attı.

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Cumhurbaşkanlığı seçiminin ardından oluşturulan ekonomi yönetiminin aldığı kararlar reel ekonomiyi canlandırmak üzere kararlar almaya devam ederken, Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) da Türk Lirası'nı güçlendirmek için uygulamalarına devam ediyor.

Merkez Bankası, bankalara uygulama talimatı göndererek TL'yi cazip kılacak yeni, güçlü kararlar aldı.

TCMB, TL'ye geçişlerin hızlandığını gösteren veriler doğrultusunda Türk Lirası mevduatı destekleyecek ilave adımlar attı.

Bankacılık sisteminde TL payını artırma ve TL'yi tasarruf aracı haline getirme amacını kararlılıkla sürdüren TCMB, mevcut düzenlemede yaptığı revizyonlarla bu amacını pekiştirirken, bazı teşvik ve uygulama kolaylıkları da getirdi.

TCMB'nin bankalara gönderdiği uygulama talimatına göre, (gerçek kişiler için) TL payı artış hedefi yükseltildi.

Merkez Bankası, yerel para TL'yi güçlendirmeye yönelik olarak hem standart TL mevduatı destekleyen hem de kur korumalı hesaplardan standart TL mevduata geçişi özendiren yeni adımlar attı.

Aylık TL payı artış hedefi yüzde 2'den yüzde 2,5'e çıktı

Merkez Bankası, yerel para TL'yi güçlendirmeye yönelik olarak hem standart TL mevduatı destekleyen hem de kur korumalı hesaplardan standart TL mevduata geçişi özendiren yeni adımlar attı.

TL'ye geçişlerin hızlandığını gösteren veriler doğrultusunda gerçek kişiler için aylık yüzde 2 olarak belirlenen TL payı artış hedefi, yüzde 2,5'e yükseltildi.

Ayrıca, TL'ye geçiş ve yenileme ile TL payı hesaplamalarında revizyona gidildi. TL'ye geçiş ve yenileme oranında eksik kalan kısmın gerçek kişi dönüşüm hesaplarıyla tamamlanması mümkün hale getirildi.

Komisyon uygulamasında TL'ye geçiş ve yenileme oranları esas alındı

Ağustos ayında menkul kıymet ve zorunlu karşılık uygulamalarında yürürlükten kaldırılan eski TL payı rasyosuna göre komisyon uygulaması da sona erdirildi. Komisyon uygulamasında, TL'ye geçiş ve yenileme oranları belirleyici olacak.

Uygulama talimatına göre, TL'ye geçiş ve yenileme oranı yüzde 100'ün altında olan bankalara yıllık yüzde 8 oranında, yüzde 100'ün üzerinde olan bankalara ise yıllık en fazla yüzde 4 olacak şekilde TL'ye geçiş oranına göre komisyon uygulanacak.

KKM TL mevduat sayıldığı komisyon uygulaması sona erdi

Kur korumalı hesapların (KKM) Türk Lirası mevduat sayıldığı komisyon uygulaması sona erdi, Türk Lirası'na geçiş ve yenileme oranları belirleyici olacak.

KOBİ kredilerinde fatura muafiyet sınırı 50 bin TL'den 250 bin TL'ye çıktı

Kredi akışını rahatlatmak üzere ihracat ve KOBİ kredilerinde fatura muafiyet sınırı 50 bin TL'den 250 bin TL'ye çıkarıldı.