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Ekonomi



TCMB ve İspanya Merkez Bankası arasında mutabakat zaptı imzalandı

TCMB ve İspanya Merkez Bankası arasında mutabakat zaptı imzalandı TCMB ve İspanya Merkez Bankası arasında merkez bankacılığı konularında iş birliğinin geliştirilmesine zemin oluşturmak üzere bir mutabakat zaptı imzalandığı duyuruldu.