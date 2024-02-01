TCMB ve İspanya Merkez Bankası arasında mutabakat zaptı imzalandı

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) Başkanı Hafize Gaye Erkan, İspanya'nın Madrid şehrine giderek İspanya Merkez Bankası Başkanı Pablo Hernández de Cos ile görüştü.
Bu görüşmenin sonunda TCMB ve İspanya Merkez Bankası arasında 1 Şubat 2024 tarihinde mutabakat zaptı imzalandı.
Merkez bankacılığı konularında iş birliği
TCMB, merkez bankacılığı konularında iş birliğinin geliştirilmesine zemin oluşturmak üzere yapıldığı belirlenen anlaşma ise ilgili şu açıklamada bulundu:
Başkan Hafize Gaye Erkan ile İspanya Merkez Bankası Başkanı Pablo Hernández de Cos tarafından İspanya'nın Madrid şehrinde mutabakat zaptına imza atılmıştır.
Kurumsal ve teknik çalışmalar yürütülecek
Söz konusu anlaşma kapsamında iki ülke merkez bankası arasında iş birliğinin güçlendirilmesi ve merkez bankacılığı alanında kurumsal çerçevede teknik çalışmalar yürütülmesi planlanmaktadır.
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