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    TCMB veri yayınlama takviminde değişikliğe gitti

    Merkez Bankası, yapılacak revizyonların kamuoyuna eş zamanlı duyurulmasını sağlamak amacıyla 4 duyuru başlığının yayınlanma zamanını yarın saat 10.00'a aldı.
    • AA
    • 18.08.2021 - 10:29
    • Güncelleme : 18.08.2021 - 10:34
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    TCMB veri yayınlama takviminde değişikliğe gitti

    Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası(TCMB), yarın "Kısa Vadeli Dış Borç İstatistikleri", "Uluslararası Yatırım Pozisyonu", "Finansal Kesim Dışındaki Firmaların Döviz Varlık ve Yükümlülükleri" ile "Menkul Kıymet İstatistikleri"nde revizyon yapılacağını duyurdu.

    YAPILACAK REVİZYONLARIN KAMUOYUNA EŞ ANLI SUNULMASI AMAÇLANIYOR

    Merkez Bankası'ndan veri yayınlama takvimindeki değişikliğe ilişkin yapılan duyuruya göre, yapılacak revizyonların kamuoyuna eş anlı sunulması amacıyla "Uluslararası Yatırım Pozisyonu", "Finansal Kesim Dışındaki Firmaların Döviz Varlık ve Yükümlülükleri" ile "Menkul Kıymet İstatistikleri"nin veri yayımlama takviminde yer alan mevcut yayın tarihlerinde değişikliğe gidildi.

    Söz konusu istatistikler, yarın saat 10.00'da yayınlanacak.

    Yapılacak değişikliklere ilişkin detaylı bilgiye, bu konu başlıklarının sayfalarında yapılacak revizyonlar bölümünden erişilebilecek.

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