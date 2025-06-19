TCMB verisi öncesinde piyasalar! 19 Haziran'da döviz, altın, borsa

Küresel piyasalarda, ABD Merkez Bankası'nın (Fed) politika faizini beklendiği gibi sabit bırakmasının ardından karışık bir seyir izleniyor.

Bugün yurt içinde ise gözler, Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın (TCMB) faiz kararına çevrildi.

ONS ALTIN

Fed'in faiz kararının ardından gerilemesi güç kazanan altının ons fiyatı dün, yüzde 0,57 düşüşle 3 bin 369 dolardan günü tamamladı.

Yeni işlem gününe de düşüşle başlayan ons altın, şu sıralarda 3 bin 367 dolardan alıcı buluyor.

ALTIN FİYATLARI

Gram altın: 4 bin 283 lira

Çeyrek altın: 7 bin 263 lira

Cumhuriyet altını: 29 bin 594 lira

Tam altın: 29 bin 55 lira

Yarım altın: 14 bin 527 lira

DÖVİZ

Dolar/TL, dün yüzde 0,1 yükselişle 39,5220'den kapanırken, bugün bankalararası piyasanın açılışında önceki kapanışının yüzde 0,1 üzerinde 39,5674'ten işlem görüyor.

Dolar: 39,5674 lira

Euro: 45,5054 lira

Sterlin: 53,1897 lira

BRENT PETROL

Orta Doğu'daki gelişmelerin petrol arzını etkileyebileceği endişesiyle yükseliş eğilimini sürdüren Brent petrolün varil fiyatı şu sıralarda ise yüzde 0,8 yükselişle 75,7 dolarda bulunuyor. Dolar endeksi ise yüzde 0,1 yükselişle 99 seviyesinde dengelendi.

BITCOIN

Kripto para piyasasında en fazla işlem gören para birimi olan Bitcoin ise yüzde 0,31 ve 320,8 dolar düşüşle 104 bin 641,6 dolarda.

BORSA İSTANBUL

Borsa İstanbul'un açılışında BIST 100 endeksi, önceki kapanışa göre 42,68 puan ve yüzde 0,46 artışla 9.238,81 puana çıktı. Bankacılık endeksi yüzde 1,05, holding endeksi yüzde 0,38 değer kazandı.

Sektör endeksleri arasında en çok kazandıran banka, en fazla kaybettiren ise yüzde 0,42 ile gıda içecek oldu.