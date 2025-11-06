TCMB, yarın yılın son enflasyon raporunu sunacak Merkez Bankası Başkanı tarafından yılda 4 kez, enflasyon raporu açıklanıyor. TCMB'nin enflasyon beklentisini gösteren bu raporda 2025, 2025 ve 2027 yılına ait yıl sonu enflasyon beklentisi dile getiriliyor.

Göster Hızlı Özet TCMB Başkanı Fatih Karahan yarın İstanbul'da yılın son enflasyon raporunu sunacak.

Raporda 2025, 2026 ve 2027 yıllarının enflasyon hedefleri ele alınacak.

Sunum, TCMB'nin internet sitesi ve sosyal medya platformlarından canlı yayınlanacak. AI özetimiz yardımcı oldu mu? Bize bildirin. Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) Başkanı Fatih Karahan, yarın (7 Kasım 2025, Cuma) TCMB'nın dördüncü çeyrek raporunu paylaşacak. TCMB Fatih Karahan, saat 10.30'da İstanbul Finans Merkezi TCMB Yerleşkesinde, yılın son enflasyon raporunu açıklarken, TCMB başkan vekillerinin de sunumun ardından basının sorularını yanıtlamaları bekleniyor. Karahan'ın sunacağı raporda üç yıllık enflasyon hedefi tekrar gündeme gelecek. ÖNCEKİ RAPORUN 2025 SONU BEKLENTİSİ TCMB, yılın 3. enflasyon raporu toplantısında 2025 yıl sonunda enflasyonun yüzde 25 ile yüzde 29 aralığında olacağı, 2026 sonu için ise enflasyonun yüzde 13 ile yüzde 19 aralığına gerileyeceği öngörüsünde bulunmuştu. TOPLANTI CANLI YAYIMLANACAK Fiziksel ortamda gerçekleştirilecek toplantı, TCMB'nin internet sitesi ile X sosyal medya platformu ve YouTube hesaplarından canlı yayınlanacak. Ekonomi Haberleri Posta yoluyla yurt dışından gelen eşyalarda ek bilgi talep edilecek

Bolero, Türk tekstilinde yeni bir lig açıyor

KKM, toplam mevduatın yüzde 0,52'sine düştü