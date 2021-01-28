TCMB, yılın ilk enflasyon raporunu yayınladı

Bugün TCMB Başkanı Naci Ağbal tarafından sunumu gerçekleştirilen 2021'in ilk enflasyon raporu, kurumun web sitesinden paylaşıldı.

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nca (TCMB) yayınlanan enflasyon raporunun genel değerlendirmesi, "İktisadi faaliyet, güçlü kredi ivmesinin desteğiyle 2020 yılının üçüncü çeyreğinde yurt içi talep kaynaklı belirgin bir toparlanma kaydetmiştir." cümlesi ile başlıyor.

KORONAVİRÜSÜN ETKİSİ RAPORDA VURGULANDI

Üçüncü çeyrekte güçlü bir toparmayı işaret eden raporun devamı ise şöyle:

"Ekonomideki toparlanma büyük ölçüde sektörler geneline yayılırken, salgından olumsuz etkilenen hizmet gruplarında faaliyet zayıf seyretmiştir. Güçlü kredi ivmesinin desteğiyle ertelenmiş talep hızlı bir şekilde devreye girmiş, özel tüketim ve yatırım harcamaları yılın üçüncü çeyreğinde yüksek oranda artmıştır.

TURİZMDEKİ ZAYIF SEYİR

Öte yandan, turizmdeki zayıf seyrin de etkisiyle net ihracatın büyümeye katkısı tarihsel olarak en düşük seviyede gerçekleşmiştir. Milli gelir verilerini takip eden veri akışı iktisadi faaliyetin güç kazandığına işaret etmiştir. Sanayi üretimi ile ticaret ve hizmet cirolarındaki kuvvetli artış eğilimi ekim-kasım döneminde sürmüştür.

SATIŞ VE SİPARİŞ GÖSTERGELERİ

Satış ve sipariş göstergeleri salgın öncesi düzeylerinin ve uzun dönem eğilimlerinin belirgin şekilde üzerine çıkmıştır. Dayanıklı tüketim malı siparişleri kredi genişlemesinin birikimli etkileriyle talep koşullarının canlı seyrettiğine işaret etmiştir.

YATIRIM TALEBİNDE ARTIŞ

Yatırım talebindeki artış son çeyrekte devam etmiş, imalat sanayi firmalarının yatırım eğilimi güçlenmiştir. Bu veriler ışığında, ekonominin döngüsel durumuna ilişkin değerlendirmeler toplam talep koşullarının enflasyonist düzeylerde olduğu yönündedir. 2020 yılının ikinci yarısında iktisadi faaliyetin geçmiş öngörülerden güçlü seyri, çıktı açığı tahminlerinde belirgin bir yukarı yönlü güncellemeye neden olmuştur."





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