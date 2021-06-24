TCMB, yurt dışında yerleşiklerin hisse senedi stokunu açıklandı

Yurt dışında yerleşik kişiler, 18 Haziran haftasında net 3 milyon 200 bin dolarlık hisse senedi ve 3 milyon 600 bin dolarlık DİBS sattı, 5 milyon 600 bin dolarlık Şirket Borçlanma Senetleri aldı

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) tarafından Haftalık Menkul Kıymet İstatistikleri yayınlandı.

Buna göre, yurt dışında yerleşik kişiler, 18 Haziran ile biten haftada net 3 milyon 200 bin dolarlık hisse senedi ve 3 milyon 600 bin dolarlık Devlet İç Borçlanma Senedi (DİBS) satarken, 5 milyon 600 bin dolarlık Şirket Borçlanma Senetleri (ŞBS) aldı.

HİSSİ SENEDİ STOKU DÜŞTÜ

Yurt dışında yerleşik kişilerin 11 Haziran itibarıyla 21 milyar 982 milyon 500 bin dolar olan hisse senedi stoku, 18 Haziran'da 21 milyar 84 milyon 800 bin dolar olarak gerçekleşti.

DİBS STOKU GERİLEDİ

Aynı dönemde yurt dışında yerleşik kişilerin DİBS stoku 7 milyar 630 milyon 400 bin dolardan 7 milyar 551 milyon 500 bin dolara geriledi.

ŞBS STOKU YÜKSELDİ

Yurt dışı yerleşik kişilerin ŞBS stokları ise 251 milyon dolardan 256,6 milyon dolara yükseldi.