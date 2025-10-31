TCMB’den 'Kazakistan tengesi' adımı

- TCMB, alım satım konusu yapılan dövizlere Kazakistan tengesini ekledi.
Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), alım satım konusu yapılan dövizlere "Kazakistan tengesi"ni de ilave etti.
TCMB'nin konuya ilişkin genelgesi Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdi.
"KAZAKİSTAN TENGESİ"
ALIM SATIMA KONUSU YAPILAN DÖVİZLERİN LİSTESİ
TCMB tarafından alım satıma konusu yapılan dövizlerin listesi şöyle oldu:
Döviz Cinsi / Döviz Kodu
ABD Doları / USD
Avustralya Doları / AUD
Azerbaycan Yeni Manatı / AZN
Birleşik Arap Emirlikleri Dirhemi / AED
Bulgar Levası / BGN
Çin Yuanı / CNY
Danimarka Kronu / DKK
Euro / EUR
Güney Kore Wonu / KRW
İngiliz Sterlini / GBP
İsveç Kronu / SEK
İsviçre Frangı / CHF
Japon Yeni / JPY
Kanada Doları / CAD
Katar Riyali / QAR
Kazakistan Tengesi / KZT
Kuveyt Dinarı / KWD
Norveç Kronu / NOK
Pakistan Rupisi / PKR
Rumen Leyi / RON
Rus Rublesi / RUB
Suudi Arabistan Riyali / SAR