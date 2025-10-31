TCMB’den 'Kazakistan tengesi' adımı

AI özetimiz yardımcı oldu mu? Bize bildirin.

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), alım satım konusu yapılan dövizlere "Kazakistan tengesi"ni de ilave etti.

Merkez Bankası, alım satım konusu yapılan dövizlerin sayısını artırdı.

TCMB'nin konuya ilişkin genelgesi Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdi.

"KAZAKİSTAN TENGESİ"

Buna göre, TCMB, alım satım konusu yapılan dövizlere "Kazakistan tengesi"ni de ilave etti.

ALIM SATIMA KONUSU YAPILAN DÖVİZLERİN LİSTESİ

TCMB tarafından alım satıma konusu yapılan dövizlerin listesi şöyle oldu:

Döviz Cinsi / Döviz Kodu

ABD Doları / USD

Avustralya Doları / AUD

Azerbaycan Yeni Manatı / AZN

Birleşik Arap Emirlikleri Dirhemi / AED

Bulgar Levası / BGN

Çin Yuanı / CNY

Danimarka Kronu / DKK

Euro / EUR

Güney Kore Wonu / KRW

İngiliz Sterlini / GBP

İsveç Kronu / SEK

İsviçre Frangı / CHF

Japon Yeni / JPY

Kanada Doları / CAD

Katar Riyali / QAR

Kazakistan Tengesi / KZT

Kuveyt Dinarı / KWD

Norveç Kronu / NOK

Pakistan Rupisi / PKR

Rumen Leyi / RON

Rus Rublesi / RUB

Suudi Arabistan Riyali / SAR