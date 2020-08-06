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TCMB'den piyasalardaki hareketliliğe ilişkin açıklama

TCMB'den piyasalardaki hareketliliğe ilişkin açıklama

Dolar, euro ve altın fiyatlarında yükselişin devam etmesi üzerine açıklama yapan Merkez Bankası, aşırı oynaklığın azaltılması için gerekenin yapılacağını bildirdi.