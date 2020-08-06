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- TCMB'den piyasalardaki hareketliliğe ilişkin açıklama
TCMB'den piyasalardaki hareketliliğe ilişkin açıklama
- AA
- 06.08.2020 - 17:11
- Güncelleme : 06.08.2020 - 17:11
Türkiye Cumhuriyeti Merkez Bankası (TCMB), piyasadaki hareketliliği ele alan bir basın duyurusu gerçekleştirdi.
Piyasadaki fiyat gelişmelerini yakından takibe aldığını belirten TCMB, hedefli ilave likidite imkânlarının kademeli olarak azaltılacağını duyurdu.
TCMB'den yapılan basın duyurusunda şu ifadeler kullanıldı:
"Uygulamaya alınan mali ve parasal politikalar küresel salgın hastalığın Türkiye ekonomisi üzerindeki etkilerinin sınırlandırılmasında ve üretken kapasitenin korunmasında başarılı olmuştur.
Son dönemde açıklanan veriler iktisadi toparlanmanın güç kazandığına işaret etmektedir. Bu bağlamda Ağustos başı itibariyle iktisadi faaliyetteki normalleşme süreciyle birlikte, hedefli ilave likidite imkânları kademeli olarak azaltılacaktır.
PİYASALARDA OLUŞAN FİYAT GELİŞMELERİ...
Öte yandan, piyasalarda oluşan fiyat gelişmeleri yakından izlenmektedir.
AŞIRI OYNAKLIĞIN AZALTILMASI DOĞRULTUSUNDA...
Merkez Bankası, fiyat istikrarı ve finansal istikrar temel amaçları çerçevesinde, elindeki bütün araçları piyasalardaki aşırı oynaklığın azaltılması doğrultusunda kullanacaktır."