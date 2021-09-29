TCMB’den piyasaya repo ihalesiyle 56 milyar lira

TCMB, Türk Lirasını sıkılaştırma adımları çerçevesinde bugün miktar yöntemiyle 6 Ekim vadeli repo ihalesi düzenledi.

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), bugün miktar yöntemiyle düzenlediği 6 Ekim vadeli repo ihalesi ile piyasaya 55 milyar 999 milyon 999 bin 973 lira verdi.

162.9 MİLYON LİRA TEKLİF

İhaleye 162 milyar 980 milyon liralık teklif geldi.

BASİT VE BİLEŞİK FAİZ

İhalede basit faiz yüzde 18 olurken, bileşik faiz ise yüzde 19,68 seviyesinde gerçekleşti.