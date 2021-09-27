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TCMB'den repo ihalesiyle piyasaya 38 milyar lira

TCMB'den repo ihalesiyle piyasaya 38 milyar lira

TCMB, bugün miktar yöntemiyle düzenlediği 4 Ekim vadeli repo ihalesi ile piyasaya 37 milyar 999 milyon 999 bin 977 lira verdi.