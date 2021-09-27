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    TCMB'den repo ihalesiyle piyasaya 38 milyar lira

    TCMB, bugün miktar yöntemiyle düzenlediği 4 Ekim vadeli repo ihalesi ile piyasaya 37 milyar 999 milyon 999 bin 977 lira verdi.
    • AA
    • 27.09.2021 - 17:42
    • Güncelleme : 27.09.2021 - 17:43
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    TCMB'den repo ihalesiyle piyasaya 38 milyar lira

    Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), bugün Türk Lirasını güçlendirme adımlarını miktar yöntemiyle düzenlediği repo ihalesi ile sürdürdü.

    Merkez Bankası, 4 Ekim vadeli repo ihalesi ile piyasaya 37 milyar 999 milyon 999 bin 977 lira verdi.

    120.6 MİLYAR LİRALIK TEKLİF

    İhaleye 120 milyar 650 milyon liralık teklif geldi.

    TCMB den repo ihalesiyle piyasaya 38 milyar lira #1

    BASİT VE BİLEŞİK FAİZ

    İhalede basit faiz yüzde 18 olurken, bileşik faiz ise yüzde 19,68 seviyesinde gerçekleşti.

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