TCMB'den repo ihalesiyle piyasaya 40 milyar lira

Merkez Bankası'nın Türk Lirası’nı sıkılaştırma adımları kapsamında düzenlediği geleneksel yöntemli repo ihalelerine bugün bir yenisi daha eklendi.

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), bugün miktar yöntemiyle düzenlediği 26 Nisan vadeli repo ihalesi ile piyasaya 39 milyar 999 milyon 999 bin 981 lira verdi.

BASİT VE BİLEŞİK FAİZ ORANI

TCMB(nin düzenlediği ihaleye 104 milyar 350 milyon liralık teklif geldi. İhalede basit faiz yüzde 19 olurken, bileşik faiz ise yüzde 20,88 seviyesinde gerçekleşti.