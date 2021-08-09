Euro
10.1768
0.22%
Dolar
8.6328
0.2%
Altın
483.89
-0.95%
Borsa
1.441
0.47%
Bitcoin
391.995
4.18%
EXEN Coin
23.44
1.03%
29ºC
İstanbul
Güneşli 29 C

    TCMB'den repo ihalesiyle piyasaya 50 milyar lira aktarıldı

    Merkez Bankası, Türk Lirası'nı sıkılaştırma çalışmaları kapsamında yürüttüğü repo ihalelerine bugün bir yenisini daha ekledi.
    • AA
    • 09.08.2021 - 12:22
    • Güncelleme : 09.08.2021 - 12:28
    Telegram ile paylaş Google News'de takip et
    TCMB'den repo ihalesiyle piyasaya 50 milyar lira aktarıldı

    Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), bugün miktar yöntemiyle düzenlediği 16 Ağustos vadeli repo ihalesi ile piyasaya 49 milyar 999 milyon 999 bin 980 lira verdi.

    İHALEYE 141.2 MİLYON LİRALIK TEKLİF

    İhaleye, 141 milyar 280 milyon liralık teklif geldi.

    BASİT VE BİRLEŞİK FAİZ

    İhalede basit faiz yüzde 19 olurken, bileşik faiz ise yüzde 20,88 seviyesinde gerçekleşti.

    TCMB den repo ihalesiyle piyasaya 50 milyar lira aktarıldı #1

    İlginizi Çekebilir

    Görüş Bildir