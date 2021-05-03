TCMB’den repo ihalesiyle piyasaya 67 milyar lira

Merkez Bankası'nın Türk Lirası’nı sıkılaştırma adımları kapsamında düzenlediği geleneksel yöntemli repo ihalelerine bugün bir yenisi daha eklendi.

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), bugün miktar yöntemiyle düzenlediği 10 Mayıs vadeli repo ihalesi ile piyasaya 66 milyar 999 milyon 999 bin 977 lira verdi.

İHALENİN BASİT VE BİLEŞİK FAİZ ORANI

İhalede basit faiz yüzde 19 olurken, bileşik faiz ise yüzde 20,88 seviyesinde gerçekleşti.

İhaleye 152 milyar 800 milyon liralık teklif geldi.