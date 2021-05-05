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- TCMB'den repo ihalesiyle piyasaya 76 milyar lira
TCMB'den repo ihalesiyle piyasaya 76 milyar lira
Merkez Bankası, bugün miktar yöntemiyle düzenlediği 12 Mayıs vadeli repo ihalesi ile piyasaya 75 milyar 999 milyon 999 bin 983 lira verdi.
- AA
- 05.05.2021 - 17:47
- Güncelleme : 05.05.2021 - 17:57
Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın (TCMB), Türk Lirası’nı sıkılaştırma adımları kapsamında düzenlediği geleneksel yöntemli repo ihalelerine bugün devam edildi.
BASİT VE BİLEŞİK FAİZ ORANI
İhalede basit faiz yüzde 19 olurken, bileşik faiz ise yüzde 20,88 seviyesinde gerçekleşti.
147.4 MİLYAR LİRALIK TEKLİF
TCMB tarafından düzenlenen ihaleye 147 milyar 490 milyon liralık teklif geldi.