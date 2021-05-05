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TCMB'den repo ihalesiyle piyasaya 76 milyar lira

TCMB'den repo ihalesiyle piyasaya 76 milyar lira

Merkez Bankası, bugün miktar yöntemiyle düzenlediği 12 Mayıs vadeli repo ihalesi ile piyasaya 75 milyar 999 milyon 999 bin 983 lira verdi.