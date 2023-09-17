TCMB'nin eylülde politika faizini yüzde 30'a çıkarması bekleniyor Merkez Bankası, eylül ayı politika faizi kararını 21 Eylül Perşembe günü saat 14.00'te açıklayacak. Açıklamanın öncesinde faiz oranı ile ilgili anketler yayınlanıyor.

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Cumhurbaşkanlığı seçiminin ardından ekonomi politikasında değişikliğe gidildi.

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın (TCMB) ağustos ayı faiz kararı; beklentilerin üstüne çıkarak 750 baz puanlık artışla yüzde 17,5'ten yüzde 25'e çıkartılmıştı.

TCMB Başkanı Hafize Gaye Erkan başkanlığındaki yeni TCMB yönetimi, politika faizini seçimlerden itibaren 16,5 puan yükseltti.

Sıkı para politikasına desteğinin ardından Merkez Bankası'nın kademeli faiz artışlarına, bir haftalık repo faizini eylülde de 500 puan artışla yüzde 30'a çekerek devam etmesi bekleniyor.

Yeni uygulanan faiz politikasında uluslararası yatırımcılar tarafından kabul görmesi beklenen bir strateji uygulanıyor.

Ankete katılan ekonomistlerin tahmini yüzde 27,5 ila yüzde 31 arasında

Reuters anketine katılan 16 ekonomistin tamamı yüzde 25 seviyesindeki politika faizinde artış beklerken, tahminler yüzde 27,5 ila yüzde 31 bandında yer alıyor.

Ankette iki ekonomist 600 baz puan, dokuz ekonomist 500 baz puan, bir ekonomist 400 baz puan ve iki ekonomist ise 250 baz puan artış bekliyor.

2023 para politikası faizinin yıl sonu beklentisi

Reuters anketine göre de TCMB'nin önümüzdeki aylarda faiz artışlarına devam etmesi bekleniyor. Ankette 2023 sonu faiz tahminlerinin medyanı yüzde 35 seviyesinde bulunuyor. Tahminler yüzde 30 ile yüzde 40 bandında yer alıyor.