TCMB'nin açıklayacağı faiz kararı öncesinde tahminler ve anketler

TCMB Para Politikası Kurulu'nun yarın toplantı sonrası açıklayacağı faiz kararı öncesinde anket ve tahminlerde faizlerin indirileceği görüşü hakim.

Türkiye'de son günlerde yaşanan kur dalgalanmaları, gözleri Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası’na (TCMB) çevirdi.

TCMB Para Politikası Kurulu (PPK) yarın, üyelerinde yaşanan değişimlerin ardından ilk kez toplanıyor.

Eylül ayı PPK toplantısının ardından, politika faizi yüzde 19'dan, 100 baz puan düşürülerek yüzde 18'e çekilmişti.



9,37 TL ile tarihi zirveyi gören dolar/TL kurunun, 9,22’ye kadar gerilemesinin ardından gözlerin çevrildiği toplantı sonrasında açıklanacak faiz kararının ne olacağı merakla bekleniyor.

Her PPK toplantısı öncesinde olduğu gibi yatırımcıların ve ekonomistlerin görüşleri de anketlere yansıyor.

3 BÜYÜK ANKETTE DURUM

Görüşlerine en çok itibar edilen anketlerden Reuters anketine katılan 21 kurumdan 10’u politika faizinin yüzde 17.5’e indirilmesini bekliyor.

Diğer 10 kurumun düşüncesi ise faizlerin yüzde 17 seviyesine çekileceği yönünde. Bir kurum ise politika faizinin sabit bırakılacağı görüşünde.

Foreks'in anketine katılan 20 ekonomistin 6’sı faizin sabit bırakılacağı tahmininde bulundu.

Ankete katılan 14 ekonomist faiz indirimi kararı alınacağını öngörürken ekonomistlerden 9’u 50 baz puan, 5’i 100 baz puanlık indirim kararı alınacağı öngörüsünde bulundu.

Bloomberg'in anketinde ise 50 baz puanlık indirim beklentisi ağır basıyor.

Bloomberg'in 17 kurumla gerçekleştirdiği ankette, katılımcıların genel beklentisi politika faizinin yüzde 17,50 seviyesine indirilmesi yönünde.

17 kurum arasında 3 kurum politika faizinin 1 puan düşürüleceğini tahmin ederken, 4 kurum ise faizin sabit tutulacağını öngördü.

YABANCI KURULUŞLARDAN FAİZ TAHMİNLERİ

Anketlerin dışında yatırım kuruluşları da faiz tahminlerini duyurdu.

ABD'li yatırım bankası Morgan Stanley, PPK'da politika faizini 50 baz puan indirmesini beklediklerini açıkladı.

Bankaya göre 100 baz puanlık bir indirim de şaşırtıcı olmayacak. Morgan Stanley stratejistlerinin yıl sonu politika faizi tahmini yüzde 16,50 oldu.

Fransız yatırım bankası Societe Generale (SocGen), ise politika faizinin 100 baz puan indirileceği tahminini açıklarken dolar/TL’nin ise yıl sonunda 9,8 olacağını açıkladı.

HSBC'NİN TAHMİNİ

HSCB de faizlerde indirim bekleyen kuruluşlardan.

Kurumun portföy yatırım bülteninde, “100 baz puanlık bir faiz indiriminin TL'de önemli oranda fiyatlanmış olması nedeniyle de yarın Merkez Bankası'nın faizi indirmesini bekliyoruz. Sonraki aylarda enflasyonda faiz indirimlerine alan açacak önemli bir düşüş görülmeyecek olması da bankanın Ekim'de durmayabileceğine ve faiz indirimine devam edebileceğine işaret ediyor” ifadeleri kullanıldı.

HSBC Portföy Yönetimi Başekonomisti İbrahim Aksoy TCMB’nin 100 baz puanlık faiz indirimi yapacağını tahmin ettiğini söyledi.