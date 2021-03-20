TDİ'ye ait Güllük liman sahası özeleştirildi

Türkiye Denizcilik İşletmeleri AŞ'ye ait Güllük Liman Sahası özelleştirme ihalesi sonucu onaylanarak yürürlüğe girdi.

Muğla'nın Milas ilçesine bağlı Güllük Liman Sahası özelleştirme ihalesinin "Güllük Yat Limanı" olarak işletilmesine dair sonucun onaylanmasına ilişkin Cumhurbaşkanı Kararı, Resmi Gazete'de yayınlandı.

LİMANI İŞLETME HAKKI, 45 YIL SÜRE İLE 35.2 MİLYON LİRAYA VERİLDİ

Buna göre, Türkiye Denizcilik İşletmeleri AŞ'ye (TDİ) ait Güllük Liman Sahası'nın, "Güllük Yat Limanı" olarak işletilmesi amacıyla 45 yıl süreyle "işletme hakkının verilmesi" yöntemiyle özelleştirilmesi ihalesinde, 35 milyon 250 bin lirayla en yüksek teklifi sunan ICC Grup İnşaat Ticaret Limited Şirketine verilmesine ilişkin Özelleştirme İdaresi Başkanlığı İhale Komisyonu kararı onaylandı