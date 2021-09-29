Tedavüle girdi! 5 ve 20 TL banknotlarda değişiklik; İşte yeni hali

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası duyurusuna göre yeni paralar bugün tedavüle giriyor. Konu ile ilgili olarak Resmi Gazete’de duyuru yayımlandı. Peki 5 ve 20 liralar değişti mi? İşte yeni hali...

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), E9 Emisyon Grubu V. tertip 20 TL ve 5 TL banknotlar bugünden itibaren tedavüle giriyor.

Resmi Gazete'de yayımlanan duyuruda 5 ve 20 TL banknotlarında yapılan değişikliklere yer verildi.

Haberin akabinde vatandaşlar, 5 TL ve 20 TL değişti mi? Yeni paralar nasıl olacak? sorularına yanıt arıyor.

İşte yeni banknotlara dair detaylar...

5 TL VE 20 TL DEĞİŞTİ Mİ?

Karara göre, halen tedavülde bulunan E9 Emisyon Grubu I., II., III. ve IV. tertip 20 TL ve 5 TL banknotlara kıyasla, V. tertip 20 TL ve 5 TL banknotlardaki imzalar Başkan Prof. Dr. Şahap Kavcıoğlu ile birlikte 20 TL banknotlarda Başkan Yardımcısı Prof. Dr. Semih Tümen'e, 5 TL banknotlarda Başkan Yardımcısı Dr. Uğur Namık Küçük'e ait olacak şekilde yeniden düzenlendi.

5 VE 20 TL YENİ HALİ

Söz konusu banknotlar, üzerindeki imzalar dışında boyutları, ön ve arka yüz kompozisyonları ile genel nitelik ve görünümleri bakımından I., II., III. ve IV. tertipleriyle tamamen aynı olacak.

I., II., III., IV. ve V. tertip banknotlar birlikte tedavül edecek olup V. tertip 100 TL ve 50 TL banknotlara ilişkin duyuru daha sonra yapılacak.