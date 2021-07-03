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    TEİAŞ özelleştirme kapsamına alındı

    Türkiye Elektrik İletim AŞ'nin halka arza yönelik olarak özelleştirme kapsamına alındığı bildirildi.
    • AA
    • 03.07.2021 - 09:45
    • Güncelleme : 03.07.2021 - 09:48
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    TEİAŞ özelleştirme kapsamına alındı

    Türkiye Elektrik İletim AŞ’nin (TEİAŞ) özelleştirme kapsamına alınmasına ilişkin Cumhurbaşkanlığı Kararı Resmi Gazete'nin bugünkü sayısında yayınlandı.

    KURUM HALKA ARZA YÖNELİK ÖZELLEŞTİRMEYE HAZIRLIK İŞLEMLERİNE TABİ TUTULACAK

    Buna göre, TEİAŞ'ın özelleştirme kapsamına alınmasına ve halka arza yönelik olarak özelleştirmeye hazırlık işlemlerine tabi tutulmasına 703 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin ilgili maddesi gereğince karar verildi.

    TEİAŞ özelleştirme kapsamına alındı #1

    YÜRÜTME BAKANLIK VE ÖZELLEŞTİRME İDARESİ BAŞKANLIĞI İŞBİRLİĞİNDE

    Özelleştirme hazırlık işlemleri Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı ve Özelleştirme İdaresi Başkanlığı tarafından işbirliği içerisinde yürütülecek.

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