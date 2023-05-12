Tek sınava indi! Patent ve marka vekilliği için yönetmelik değişti Patent ve marka vekilliği için yapılan sınavın iki aşamadan tek aşamaya indirildiği açıklandı.

AA

Marka ve patent vekilleri, şahıs ve firmaları, sınai mülkiyet haklarının korunması konusunda, Türk Patent ve Marka Kurumu nezdinde temsil yetkisine sahip uzmanlar olarak görev yapıyor.

Patent ve marka vekilliği için yapılan sınav, iki aşamadan tek aşamaya indirildi.

Sınavın iki aşamadan tek aşamaya indirildiğine dair karar, Resmi Gazete'te yayınlandı.

Karar yürürlükte

Türk Patent ve Marka Kurumu tarafından hazırlanan "Patent Vekilliği ve Marka Vekilliği Sınav, Sicil ve Disiplin Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik" resmiyete kavuşarak yürürlüğe girdi.

Genel yeterlik ve mesleki yeterlik sınavı ayrı ayrı yapılmayacak

Buna göre, patent ve marka vekilliği için daha önce genel yeterlik ve mesleki yeterlik sınavı olmak üzere iki aşamada yapılan sınav, yapılan değişiklikle tek aşamaya indirildi.