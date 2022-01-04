Tekel bayiiler, Türkiye geneli dükkanları kapatıyor

Tekel Bayileri Platformu (TBP) Başkanı Özgür Aybaş, tekel bayiilerin Türkiye genelinde dükkanları kapatacağını söyledi.

Sigara ve alkol grubundan alınan Özel Tüketim Vergisi (ÖTV) artış gösterdi. ÖTV'deki artış oranı yüzde 47 oldu.

Bunun üzerine tekel bayiilerden tepki geldi.

Tekel Bayileri Platformu (TBP) Başkanı Özgür Aybaş, birçok firmanın ürün satışını durdurduğunu, toptancıların iş yerlerini kapattığını söyledi.

"TÜRKİYE GENELİ DÜKKANLARI KAPATIYORUZ"

Sosyal medya hesabından kepenkleri kapalı bir tekel bayisinin önünde çektiği fotoğrafını paylaşan Aybaş, "Türkiye geneli dükkanları kapatıyoruz" ifadelerini kullandı.

"ZİNCİR MARKETLERİN YÜZDE 40 ZAM YAPMALARI BİZLERİ SEKTEYE VURDU"

Aybaş, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Firmaların ürün vermemesi, telefonları açmamaları sebebiyle muhatap bulunamadığından zincir marketlerin otomatik yüzde 40 zam yapmaları bizlerin ticaretini sekteye vurmuştur. Ülkemiz adına geçmiş olsun. Ya zamlar açıklansın ya da ürün versinler."

100'LÜK RAKIDAKİ ÖTV TUTARI 216,89 LİRA OLDU

Bir litre rakıda ÖTV tutarı, 326,99 TL’den 481,98 TL’ye yükseldi. Böylece, alkol oranı yüzde 45 olan 100'lük rakıda ÖTV tutarı, 216,89 TL’ye yükseldi.

Biradaki maktu ÖTV tutarı 2,3933 TL’den 3,52 TL’ye, rakıdaki ÖTV 326,99 liradan 481,98 TL’ye çıkartıldı.

Alkol derecesi yüzde 18 ve daha az olan şaraplardaki ÖTV tutarı 92,29 TL’den 140,5 TL’ye, alkol derecesi yüzde 22 ve fazla olanlarda 326,99 TL’den 481,98 TL’ye yükseltildi.

SİGARA ÖTV'LERİ

Tütün içeren sigaralardan alınan asgari maktu vergi tutarı 0,4883’den TL’den 0,7197 TL’ye, maktu vergi tutarı ise 0,4851’den 0,7150 TL’ye çıkartıldı. Tütün içeren purolardan alınan asgari maktu vergi tutarı 0,4386’den TL’den 0,6464 TL’ye, maktu vergi tutarı ise 0,5863’den 0,8642 TL’ye çıkartıldı.

Bir adet sigarada ÖTV tutarı yaklaşık 23 kuruş arttı, böylece 20 adet sigara yer alan bir pakette ÖTV tutarı yaklaşık 4,6 TL artmış oldu.



