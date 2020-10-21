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- Tekel bayileri, içki satışına yönelik düzenlemeye karşı eylem yapacak
Tekel bayileri, içki satışına yönelik düzenlemeye karşı eylem yapacak
Yeni yapılan düzenleme ile saat 22.00 ile 06.00 arası alkollü içki satışına getirilen 320 bin liralık para cezasından, tekel bayileri şikayetçi oldu. Tekel bayileri, ülke genelinde eylem planladı.
- AA & Ensonhaber
- 21.10.2020 - 15:20
- Güncelleme : 21.10.2020 - 15:20
Alkol satışına ilişkin gerçekleştirilen yeni düzenlemeyle saat 22.00 ile 06.00 arasında içki satışı yasaklandı.
Belirlenen saat aralıklarında alkollü içki satışı yapılması halinde tekel bayilerine 320 bin lira ceza yazılması belirlendi.
Birçok tekel bayisi, bu durumun zincir marketlerin işine yarayacağını dile getirerek, yeni düzenlemeye karşı memnuniyetsizliğini belirtti.
ÜLKE GENELİNDE TEKEL BAYİSİ EYLEMİ
Tekel bayileri, cezaların daha da artırılmasının kendilerini tasfiye etmeyi amaçladığını düşündüklerini ifade etti.
Yükselen ceza miktarına karşı tekel bayilerinin, ülke genelinde eylem yapmayı planladıkları öğrenildi.