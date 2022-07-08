Tekirdağ ve İzmir’de 4 milyonluk kaçak tütün malzemesi ele geçirildi

Kaçakçılıkla mücadele ile yapılan çalışmalar meyvelerini veriyor. Tekirdağ ve İzmir’de yapılan dev operasyonla piyasa değeri olan 4 milyon lira olan tütün malzemesine el konuldu.

Tekirdağ ve İzmir’de kaçakçılığın önlenmesine yönelik düzenlenen dev operasyonda piyasa değeri olan 4 milyon tütün malzemesi ele geçirildi.

33 adreste eş zamanlı operasyon

Tekirdağ Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde İl Emniyet Müdürlüğü'nce tütün ve tütün mamulleri kaçakçılığının önlenmesi ve deşifre edilmesine yönelik yapılan çalışmalarda Çorlu, Çerkezköy, Kapaklı, Ergene ilçeleri ve İzmir ilinde 19 ikamet ve 14 iş yeri olmak üzere toplam 33 adreste eş zamanlı operasyon gerçekleştirildi.

Kaçakçılıkta dev operasyon- Video

20 şüpheli hakkında yasal işlem

İHA'nı haberine göre konu ile ilgili 6 adet sigara imalathanesi deşifre edilip 20 şahıs yakalanarak, şüpheliler hakkında 5607 SKM suçundan yasal işlem yapıldı.





Yaklaşık 4 milyon liralık makaron ve tütün yakalandı

Dosya çerçevesinde yapılan arama faaliyetleri neticesinde ele geçilenler şöyle sıralandı: