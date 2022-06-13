Tekirdağ'da kiraz festivali başladı, şehirde adım atacak yer kalmadı

Tekirdağ'ın merkezindeki Süleymanpaşa ilçesinde Uluslararası Kiraz Festivali düzenleniyor. 209 bin 998 kişilik nüfusa sahip ilçeye 2 buçuk milyon yerli ve yabancı turist geldi.

Tekirdağ’ın Süleymanpaşa ilçesi, Uluslararası Kiraz Festivali sebebiyle tarihinin en kalabalık dönemlerini yaşadı.

Festival nedeniyle şehirde adım atılacak yer kalmazken, nüfusu 209 bin 998 olan ilçe yaklaşık 2 buçuk milyona katlandı ve 4 gün boyunca festival alanında 1.000 polis görev aldı.

İHA'nnı haberine göre, pandemi sebebiyle 2 yıldır ara verilen 56’ıncı Uluslararası Kiraz Festivali için Süleymanpaşa Belediyesi aylar öncesinde yerli ve yabancı misafirler için geniş çaplı hazırlıklar yapmıştı.

Süleymanpaşa’ya büyük akın

Festivalin start almasıyla Bulgaristan, Yunanistan, Macaristan, Polonya ve İstanbul başta olmak üzere birçok çevre ilden Tekirdağ’ın merkez ilçesi Süleymanpaşa’ya büyük akın yaşandı.

Süleymanpaşa Belediyesi tarafından görkemli bir açılışla start alan 56’inci Kiraz Festivali’ne hafta sonu günübirlik tatilcilerin de gelmesiyle kentin 209 bin 998 kişilik nüfusu milyonlara katlandı.

Şehrin nüfus yapısı değişti

Kiraz Festivali, salgınında sona ermesiyle eski canlılığına kavuşarak vatandaşlara dolu dolu eğlenceli anlar yaşattı. Festivalin birinci gününde Hakan Altun, ikinci gününde Ziynet Sali, üçüncü gününde Murat Boz, festivalin son gecesinde ise Şarkıcı Derya Uluğ konser verdi. Alana akın akın gelen vatandaşların oluşturduğu yoğun kalabalıklar akıllara "İğne atsan yere düşmez" deyimini getirdi. Yoğun kalabalıklar nedeniyle sahil dolgu alanda adeta adım atılacak yer kalmadı.

1.000 polis görev aldı

Yoğun kalabalıklar sebebiyle zaman zaman trafikte de aksamalar meydana gelirken, Tekirdağ İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri bir an olsun güvenliği elden bırakmayarak festival alanında 4 gün boyunca yaklaşık 1.000 polis görevlendirdi.

Sahil alanına gelen vatandaşlar ve yabancı turistler gündüz saatlerinde hem organize edilen etkinliklere katıldı hem de kurulu stantlarda alışverişlerini yaptı.

Ayrıca yabancı turistler için 4 dilde rehber vatandaşlar görevlendirildi.

Dört gün önce kortej ile başlayan festival; SOLOTÜRK gösterileri, yağlı güreşler, yelken yarışları, yüzme yarışları havai fişek ve lazer gösterileri, en iyi kiraz yarışması, konserler gibi birçok etkinliğe ev sahipliği yaptı.

Beş günde 2,5 milyon ziyaretçi

Süleymanpaşa Belediye Başkanı Cüneyt Yüksel yaptığı açıklamada, "Çok şükür kazasız belasız 4 günlük büyük bir festival programı düzenlemiş olduk. Dün akşam itibarı ile festivalin birinci etabı bitti. Bu 4 gün içerisinde 2 milyonu aşkın misafir ağırladık şehrimizde, çok önemli bir çalışmaydı, büyük bir organizasyondu bu anlamda. 14 Temmuz’a kadar da devam edecek şenlikler. Süleymanpaşa indirim günleri devam edecek." dedi.