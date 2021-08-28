Tekirdağlı balıkçılar lüfer ve palamuda hazırlanıyor

Balık avcılığı sezonu açılışı yaklaştıkça tüm yurttaki balıkçıları bir tatlı telaş sardı. Hangi balığın bollaşacağını da önceden ön gören balıkçılar bu yıl lüfer ve palamudun bol olacağını söylüyor.

Balık avlama sezonu bittikten sonra tekne ve ağlarının bakımını yapan balıkçılar şimdi sabırsızlıkla "Vira Bismillah" diyecekleri 1 Eylül'ü bekliyor.

Tekirdağ'lı balıkçıları sezonun açılması heyecanı sardı.

TEKİRDAĞLI BALIKÇILAR GEÇEN YIL MÜSİLAJDAN ÇOK ÇEKTİ

Tekirdağlı balıkçılar, geçen av sezonunda müsilaj (deniz salyası) nedeniyle bir süre avcılık yapamamış ve sezonu erken kapatmıştı.

Tekirdağ Süleymanpaşa Su Ürünleri Kooperatifi Başkanı İbrahim Pehlivanoğlu, balıkçıların müsilaj nedeniyle mağdur olduğunu söyledi.

"BU SEFER PALAMUT VE LÜFER İYİ OLACAK"

Balıkçılar için bu yıl bereketli bir sezon dileyen Pehlivanoğlu, "Bu sene palamut ve lüfer iyi olacak gibi gözüküyor. Arkadaşlarımız sezona hazırlık yapıyor ve çoğu hazırlıklar tamamlanmış durumda. Geçen sezon müsilaj nedeniyle avcılık sıkıntılı geçti ama bu sezon kalmadı." dedi.

Balıkçı Hüseyin Oğuz da balıkçıların denize açılmak için gün saydığını belirterek, "Teknelerimizin tamirini yaptık. Motor ve radar bakımlarını tamamladık. Ağlarımızı onardık. İnşallah palamut, lüfer ve çinekopun bol olacağı söyleniyor. Bizi mağdur eden salya artık kalmadı. Bu yıl inşallah bereketli olur." diye konuştu.

Tekirdağlı balıkçılar lüfer ve palamutta hazırlanıyor VİDEO