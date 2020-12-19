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    Teknik servislere uzaktan denetim

    Teknik servislerin değerlendirme ve denetim işlemleri yerinde yapılacak ancak olağanüstü durumlarda bilişim teknolojilerinden yararlanılarak uzaktan uygulanacak.
    • AA
    • 19.12.2020 - 10:54
    • Güncelleme : 19.12.2020 - 11:10
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    Teknik servislere uzaktan denetim

    Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı’nın, "Teknik Servislere Dair Tebliğ'de Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ", Resmi Gazete'de yayınlanarak yürürlüğe girdi.

    Buna göre, teknik servislerin değerlendirme ve denetim işlemleri yerinde yapılacak.

    OLAĞANÜSTÜ DURUMLARDA BİLİŞİM TEKNOLOJİLERİ KULLANILARAK UZAKTAN DENETLENECEK

    Ancak doğal afet, salgın, karantina uygulaması, güvenlik tedbirleri gibi olağanüstü durumlarda bilişim teknolojileri kullanılarak uzaktan değerlendirme ve denetim mümkün olacak.

    Teknik servisler uzaktan denetlenecek

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