Teknik tekstilde kullanılan dokunmamış kumaşın yüzde 95’i Gaziantep’ten

Koronavirüs nedeniyle zorlu bir dönem geçiren Gaziantepli tekstil üreticileri, haziranda toparlanma sürecine girdi.

Türkiye’de teknik tekstil alanında kullanılan dokunmamış kumaşın yüzde 95’inin kentte üretildiğini ifade eden Güneydoğu Anadolu İhracatçı Birlikleri (GAİB) Koordinatör Başkanı Ahmet Fikret Kileci, tekstil ürünlerinin kalitesinin de arttığını söyledi.

Koronavirüs salgını nedeniyle 2020’nin Mart, Nisan ve Mayıs aylarında zorlu bir dönem geçiren Gaziantepli tekstil üreticileri, haziranda toparlanma sürecine girdi. Bu toparlanmada teknik tekstil yatırımlarının da payı bulunuyor.

“TEKSTİL ÜRÜNLERİMİZ, DÜNYANIN HER YERİNE İHRAÇ EDİLİYOR”

GAİB Koordinatör Başkanı Ahmet Fikret Kileci, tekstil ürünlerinin kalitelerinin arttığını söyleyerek, “Bugün biz geçmişteki Avrupa ülkelerinin yerini aldık ve birçok ülke arasında öne çıkıyoruz. Tekstil ürünlerimiz, dünyanın her yerine ihraç ediliyor.” dedi.

Türkiye tekstil ihracatının yaklaşık yüzde 25’inin yapıldığı bölgede pandemi boyunca zorlu bir dönem geçiren tekstil üreticileri, kısa sürede şartlara ayak uydurarak üretimde ve ihracatta eski performansını yakaladı.

TEKNİK TEKSTİL YATIRIMI İKİ KATINA ÇIKTI

Konuyla ilgili açıklamalarda bulunan Kileci, pandemi döneminde Gaziantep’te teknik tekstil üretimi ve yatırımlarının iki katına çıktığını belirterek, “Pandemi döneminde tekstilin belli bir bölümü ciddi bir düşüş yaşadı. Diğer yandan teknik tekstil yatırımları ise ivme kazandı. Tabii teknik tekstil tamamen tekstilin yerine geçti demek doğru olmaz. Daha önce de ifade ettiğimiz gibi pandemi öncesinde tekstilde görmeye alıştığımız yüksek ihracat rakamlarında yaşanan kısa süreli bir düşüşten sonra önceki performansın yakalanması uzun sürmedi. Burada pandeminin bize kattığı ise artan teknik tekstil yatırımları oldu.” dedi.

“TEKNİK TEKSTİL ÜRETİMİNDE KULLANILAN DOKUNMAMIŞ KUMAŞIN YÜZDE 95’İ GAZİANTEP’TEN”

Türkiye’de teknik tekstil üretiminde kullanılan dokunmamış kumaşın yüzde 95’inin Gaziantep’te üretildiğini ifade eden Kileci, “Tekstil sektöründe kişisel koruyucu ekipman tarafı bu süreçte en önemli artılarımızdan bir tanesiydi. Bu konuda kendine yetebilen 2 ülke var. Bir tanesi Çin, bir diğeri Türkiye. Türkiye’yi de bu alanda öne çıkaran Gaziantep. Teknik tekstil üretiminde kullanılan dokunmamış kumaşın yüzde 95’i Gaziantep’te yapılıyor. Geçtiğimiz süreçte teknik tekstil yatırımları minimum yüzde 70 ila 80 arttı. Bizim bundan önce aylık 500 ton olan meltblown üretimimiz şuanda 2 bin 500 tonlara yaklaştı. Yine 20 bin ton olan spunbond ve spunlace üretimlerimiz en az iki katına çıktı.” dedi.

“PANDEMİ, EV TEKSTİLİ VE KIYAFETLERİN SATIŞINI ARTIRDI”

Pandemi, ev tekstili ürünlerinin ve kıyafetlerin daha sıklıkla değiştirilmesine neden olduğu için satışların arttığını ve Gaziantepli tekstilcilerin bu konuda önemli bir mesafe katettiğini ifade eden Kileci, “Gaziantep önderliğinde bölgemiz, Türkiye tekstil ihracatının yaklaşık yüzde 25 ila 26’sını yapıyor, hatta bazen bu rakam yüzde 27’lere de çıkıyor. Bu anlamda çok iyi bir noktadayız. Bundan sonra da bu şekilde devam edeceğine inanıyoruz. Fakat bir öz eleştiri olarak şunu söylemek gerekir ki, Gaziantep daha çok iplik ve kumaş üretimine ağırlık veriyor.” diye konuştu.