TEKNOFEST'e katılan firmalar heyecanlı! ASELSAN da gençleri Ankara'ya bekliyor ASELSAN, dünyanın en büyük havacılık, uzay ve teknoloji festivali TEKNOFEST'i desteklemeye devam ediyor. Kurum, bu kez de yüksek teknolojili ürünleri ile festivalde yer alacak.

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AA

Milli Muharip Uçak, KIZILELMA, ANKA gibi milli hava araçlarının faydalı yüklerini Askeri Elektronik Sanayi (ASELSAN) geliştiriyor. Bütün bu yeni, son teknoloji ürünler TEKNOFEST'te sergilenecek.

ASELSAN Genel Müdürü Ahmet Akyol, TEKNOFEST'te de Ankara'da 20'yi aşkın yeni ürünümüzle yer alacaklarını kaydetti.

Türkiye Teknoloji Takımı Vakfı (T3) ile Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı yürütücülüğünde 30 Ağustos-3 Eylül'de düzenlenecek TEKNOFEST Ankara'ya, Etimesgut Havalimanı ev sahipliği yapacak.

Türkiye'nin lider savunma ve teknoloji şirketlerinden ASELSAN da festivalde GÜRZ Hava Savunma Sistemi, Murad Muharip Uçak Burun Radarı, Ertuğrul Bomba İmha Robotu, Avcı Kaska Entegre Kumanda Birimi, AselFlir-500 Elektro-Optik Sensör Sistemi, Karat Kızılötesi Arama ve Takip Sistemi, Atom Akıllı Mühimmat ve Ertunga İnsansız Kara Aracı gibi ASELSAN çözümleri ziyaretçilerle buluşturulacak.

20'yi aşkın ASELSAN ürünü TEKNOFEST'te yer alacak

ASELSAN Genel Müdürü Ahmet Akyol, Cumhuriyet'in 100'üncü yılında, 30 Ağustos Zafer Bayramı'nda TEKNOFEST Ankara'nın vatandaşlara, gençlere, çocuklara kapılarını açacağını söyleyerek, şöyle konuştu:

Yüksek nitelikteki insan kaynağıyla Türkiye Cumhuriyeti'nin gurur kaynağı projeleri birer birer hayata geçiriyoruz. Bu kapsamda birçok noktada bu faaliyetleri destekliyoruz. Bu TEKNOFEST'te de Ankara'da 20'yi aşkın yeni ürünümüzle yer alacağız. Özellikle havacılık ve uzay etkinlikleri ön planda festival kapsamında. Son dönemde geliştirdiğimiz Milli Muharip Uçağımız, insansız hava araçlarımız KIZILELMA, ANKA ve benzeri uçaklarımız gibi ürünlerin faydalı yüklerini ASELSAN geliştiriyor. Bütün bu yeni, son teknoloji ürünlerimizi fuar kapsamında vatandaşlarımıza, gençlerimize, çocuklarımıza gösteriyor olacağız. Vatandaşlarımız radarlardan optik sistemlere, üzerindeki haberleşme cihazlarından diğer faydalı yüklerine kadar hepsini orada görebilme imkanlarına kavuşacaklar. Son dönemde yine hava savunma alanında ciddi faaliyetlerimiz oldu. Türkiye'nin gurur kaynağı birtakım sistemlerimizi envanterimize kazandırdık, bir kısmını tamamlamak üzereyiz. Bunları da yine gelen vatandaşlarımız, Ankaralı hemşehrilerimiz orada görme imkanına kavuşacaklar.

TEKNOFEST gençleri ASELSAN'da mühendis oldu

Ahmet Akyol, teknolojiye merakı artırmakla ve sonraki yıllarda ASELSAN'daki mühendislik kariyerine kadar desteklemekle ilgili birçok faaliyeti yürüttüklerini anlattı.

"TEKNOFEST'in ilk yıllarında proje yapan arkadaşlarımız artık ASELSAN'da mühendisler." diyen Akyol, bu gelişime ilişkin şöyle konuştu: