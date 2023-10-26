Teknoloji devleri kara geçti! Meta ve IBM'nin geliri üçüncü çeyrekte arttı Bilançolar açıklandı. Meta'nın geliri, yılın üçüncü çeyreğinde 34,1 milyar dolara, IBM'nin geliri de 14,8 milyar dolara yükseldi.

AA

Küresel anlamda yaşanan savaş ve zorluklar teknoloji şirketlerini de etkisi altına almıştı.

Açıkladıkları bilançolara göre, teknoloji devlerinin geçen çeyrekte gösterdiği daralmanın geçtiği ve kârlılığın arttığı gözlemlendi.

Facebook, Instagram ve WhatsApp'ın sahibi Meta'nın geliri, yılın üçüncü çeyreğinde 34,1 milyar dolara, IBM'nin geliri de 14,8 milyar dolara yükseldi.

Meta'nın geliri yüzde 23 arttı

Meta, temmuz-eylül dönemine ait bilançosunu açıkladı. Buna göre, şirketin bu yılın üçüncü çeyreğinde elde ettiği gelir, geçen yılın aynı dönemine kıyasla yüzde 23 artarak 34,1 milyar dolara çıktı.

Şirket, 2022'nin aynı döneminde 27,7 milyar dolar gelir elde etmişti.

Meta'nın net kârı yüzde 164 yükseldi

Meta'nın net kârı da bu yılın üçüncü çeyreğinde yüzde 164 artışla 11,6 milyar dolara yükseldi. Şirket, 2022'nin üçüncü çeyreğinde 4,4 milyar dolarlık net kâr açıklamıştı.

Şirketin 2022'nin üçüncü çeyreğinde 1,64 dolar olan hisse başına kârı da bu yılın aynı döneminde 4,39 dolara ulaştı.

Facebook'un günlük ve aylık aktif kullanıcı sayısı arttı

Meta çatısı altındaki Facebook'un günlük ve aylık aktif kullanıcı sayısı, bu dönem de artışını sürdürdü. Facebook'un günlük aktif kullanıcı sayısı, eylül ayı itibarıyla yıllık bazda yüzde 5 artarak 2,09 milyara yükseldi.

Aktif kullanıcı sayısı 3,05 milyar

Sosyal paylaşım sitesinin aylık aktif kullanıcı sayısı da aynı dönemde yüzde 3 artışla 3,05 milyar oldu.

Çalışan sayısı yüzde245 azaldı

Şirketin çalışan sayısı, 30 Eylül itibarıyla bir önceki yıla göre yüzde 24 azalarak 66 bin 185'e düştü.

"İyi bir çeyrek geçirdik"

Meta Üst Yöneticisi Mark Zuckerberg, açıklamada, iyi bir çeyrek geçirdiklerini belirterek Quest 3, Ray-Ban Meta akıllı gözlükler ve yapay zeka stüdyolarının piyasaya sürülmesi ile yapay zeka ve karma gerçekliği geliştirmek için yaptıkları çalışmalardan gurur duyduklarını ifade etti.

IBM'nin üçüncü çeyrekte elde ettiği gelir yüzde 4,6 arttı

Temmuz-eylül dönemine ait bilançosunu açıklayan IBM'nin üçüncü çeyrekte elde ettiği gelir de geçen yılın aynı dönemine kıyasla yüzde 4,6 artışla 14,8 milyar dolara yükseldi.

IBM, 2022'nin üçüncü çeyreğinde 14,1 milyar dolar gelir elde etmişti.

IBM net kâr açıkladı

Şirketin net kârı da yılın üçüncü çeyreğinde, 1,7 milyar dolara çıktı.

IBM geçen yılın üçüncü çeyreğinde 3,2 milyar dolar zarar açıklamıştı.

Haber Kaynağı: Anadolu Ajansı (AA)