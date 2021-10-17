Euro
10.7467
0.69%
Dolar
9.2611
0.91%
Altın
526.09
-0.78%
Borsa
1.41
-0.16%
Bitcoin
558.476
-2.42%
EXEN Coin
21.12
-0.28%
16ºC
İstanbul
Hafif yağmur 16 C

    Teknoloji geliştirme bölgelerinde gelir vergisi stopajı teşviki oranı artırıldı

    Teknoloji geliştirme bölgelerinde gelir vergisi stopajı teşvikinin oranının yüzde 50'ye çıkartılması kararı Resmi Gazete'de yayınlandı.
    • AA
    • 17.10.2021 - 10:28
    Telegram ile paylaş Google News'de takip et
    Teknoloji geliştirme bölgelerinde gelir vergisi stopajı teşviki oranı artırıldı

    Teknoloji geliştirme bölgeleri ile Ar-Ge veya tasarım merkezlerinde çalışan personelin, toplam çalışma süresinin yüzde 50’sini aşmamak kaydıyla bölge dışarısında geçirdikleri süreler, gelir vergisi stopajı teşviki kapsamına alındı.

    ORAN YÜZDE 20'DEN  YÜZDE 50'YE ÇIKTI

    Buna göre, teknoloji geliştirme bölgeleri ile Ar-Ge veya tasarım merkezlerinde çalışan personelin, gelir vergisi stopajı teşvikine konu edilen toplam çalışma sürelerine uygulanmak üzere söz konusu bölge ve merkezler dışında geçirdikleri süreler bakımından yüzde 20 olarak belirlenen oranın, 31 Aralık 2022'ye kadar yüzde 50 olarak uygulanmasına karar verildi.

    Teknoloji geliştirme bölgelerinde gelir vergisi stopajı teşviki oranı artırıldı #1

    İlginizi Çekebilir


    Görüş Bildir