Teknoloji şirketleri Bitcoin aldıkça, fiyatı yükseliyor

Meitu yaklaşık 40 milyon dolarlık Bitcoin ve Ethereum aldığını açıklayınca, Bitcoin 54 bin dolar sınırına kadar tırmanırken, piyasa hacmi de yeniden 1 trilyon doları aştı.

ABD merkezli mobil yazılım ve bulut tabanlı hizmetler sağlayan MicroStrategy'nin ardından, Çin merkezli teknoloji şirketi Meitu da Bitcoin aldığını açıklayınca, para bilirimin değeri tekrar arttı.

Meitu'dan yapılan açıklamaya göre şirket, 22 milyon100 bin dolar tutarında 379,12 Bitcoin ve 17 milyon 900 bin dolar tutarında 15 bin Ethereum satın aldı. Galaxy Digital de 2021 yılında toplam 32 milyon dolarlık Ethereum satın aldığını açıkladı.

Microstrategy CEO'su Michael Saylor da önceki gün yaptığı açıklamada, ortalama 48 bin 888 dolardan 205 Bitcoin daha satın aldıklarını duyurdu. Analistlerin hesaplamalarına göre, şirketin toplam Bitcoin varlıkları, bugünkü fiyatlara göre 4 milyar 590 milyon dolar değerine denk gelecek biçimde 91 bin 064 Bitcoin'e ulaştı. Şirketin ortalama Bitcoin alım fiyatı 24 bin 119 dolar, toplam maliyeti de 2 milyar 2 milyar dolar olarak hesaplanıyor.

BİTCOİN’İN FİYATI YÜZDE 6,71 ARTTI

Son 24 saat içinde 49 bin 508,38 ve 53 bin 993,39 dolar arasında dalgalanan Bitcoin, yüzde 6,71 artışla 53 bin 940.93 dolara yükselirken, birimin haftalık kazancı da yüzde 9,84 olarak hesaplandı. Bitcoin'in toplam piyasa hacmi de, yaklaşık 60 milyar dolarlık artışla yeniden 1 trilyon dolar sınırını aştı dolara yükseldi. Kripto para piyasalarının en büyük hacimli birimi Bitcoin, 58 bin 330,57 dolarlık yeni zirveyi 21 Şubat'ta görmüştü.

Kripto para piyasalarının ikinci büyük birimi Ethereum da son 24 saatte yüzde 6,96 artışla 1.843,87 dolara yükselirken, haftalık kazancı da yüzde 18,65'i buldu.

PİYASA HACMİ, 1.6 TRİLYON DOLARA YÜKSELDİ

Tüm piyasalarda toplam piyasa hacmi de, 1 trilyon 566 milyar dolardan 1 trilyon 659 milyar dolara yükseldi. Kripto para piyasalarına yönelik kurumsal ilginin artmasının ardından yaşanan hızlı tırmanışla, toplam piyasa hacmi 7 Ocak'ta 1 trilyon dolar ve 15 Şubat'ta 1 trilyon 500 milyar dolar sınırını aşmıştı.