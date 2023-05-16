Teknopark İstanbul, patentli firma sayısıyla Türkiye birincisi oldu Teknoparklar teknoloji destekli sanayiyi güçlendirmek için devrede olmaya devam ediyor.

AA

Teknopark İstanbul, bir başarıya daha imza attı.

Teknopark İstanbul, Patent Effect tarafından yayınlanan 20 teknoloji kategorisi esas alınarak hazırlanan Türkiye’nin Patent Raporu'nda, patentli startuplara sahip teknoparklar arasında üçüncü kez birinci oldu.

Türkiye’deki 1.010 patentli startup firmanın 783'ü teknoparklarda kuruldu. Buna göre 77 patentli startupa ev sahipliği yapan Teknopark İstanbul, 2021’de 68, 2020’de ise 52 firma sayısı ile yine birinci olmuştu.

"Girişimcilerimizi yoğun şekilde destekliyoruz"

Açıklamada görüşlerine yer verilen Teknopark İstanbul Genel Müdürü Bilal Topçu, Teknodestek adı altında Fikri Sınai Mülkiyet Hakları konusunda hibe sağlayarak firmaların desteklendiğini belirterek, şunları kaydetti:

Teknoparkımız, diğer teknoparklara göre daha genç olmasına rağmen, kısa süre içinde 3 kez üst üste birincilik elde etti. Bu başarımızın temelinde Connectto Teknoloji Transfer Ofisimiz tarafından yürütülen Teknodestek programımız ve bu doğrultuda yapılan yoğun çalışmalar bulunuyor. Firmalarımızın patent, faydalı model ve endüstriyel tasarım tescili gibi başvuru ücretlerini, devamında yapılan inceleme ve araştırma ücretleri ile uluslararası patent başvuru ücretlerini her yıl geliştirerek desteklemeye devam ediyoruz.

"Girişimcilerimizde o potansiyeli görüyoruz"

Bizler Teknopark İstanbul olarak firma ve girişimcilerimizin potansiyelini görüyor inanıyoruz. Yaptığımız çalışmalarla Teknopark İstanbul’da yürütülen nitelikli projeleri kıymetli çıktılarla taçlandırmak bizi motive ederken süreçlerimizi geliştirmek adına yeni çalışmalara imza atmamızı sağlamaktadır.

Derin Teknoloji Merkezi

Verilen bilgiye göre, Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayii Başkanlığı ve İstanbul Ticaret Odası ortaklığındaki "Türkiye’nin derin teknoloji merkezi" Teknopark İstanbul, girişimcilik ekosisteminde büyük bir paya sahip. Savunma, havacılık ve uzay sektörlerinde Türkiye’nin global alanda kendisini kanıtlamış en önemli şirketleri Teknopark İstanbul’da faaliyet gösteriyor.

Savunma sanayiinin yanı sıra, siber güvenlik, enerji, yapay zekâ ve robotik sistemler ile biyoteknoloji gibi birçok alanda AR-GE faaliyetleri yürüten Teknopark İstanbul, 400’den fazla firma ve 9 bin AR-GE mühendisiyle 3 bine yakın milli projede derin teknoloji üretiyor.