Tekrar artış seyrine geçti! 10 Kasım'da altın fiyatları Haftanın ilk iş gününde ons altın 4 bin 65 dolardan, gram altın ise 5 bin 524 liradan değer görüyor.

Göster Hızlı Özet Ons altın 4 bin 65 dolara yükselerek yeniden artış gösterdi.

Gram altın 5 bin 524 lira seviyesinde işlem görüyor.

Ons altın, yükseliş seyrini sonlandırarak gerileme dönemine girmişti. Bugün ise ons altında hızlı bir yükseliş göze çarpıyor. Ons altın 4 bin 65 dolara yükseldi. Yurt içinde gram altın ise 5 bin 524 lirada. YURT İÇİNDE ALTIN FİYATLARI Gram altın: 5 bin 524 lira Çeyrek altın: 9 bin 364 lira Cumhuriyet altını: 38 bin 160 lira Tam altın: 37 bin 463 lira Yarım altın: 18 bin 730 lira DÖVİZ FİYATLARI Döviz fiyatlarında son durum şöyle: Dolar: 42,2514 lira Euro: 48,8464 lira Sterlin: 55,6964 lira BITCOIN Kripto para piyasasında en fazla işlem gören para birimi Bitcoin, yüzde 4,08 artışla 106 bin 85,1 dolardan işlem görüyor.

