Tekstil ürünleri imalatı endeksi rekor seviyede

Türkiye İstatistik Kurumu verilerine göre martta arındırılmamış sanayi üretim endeksi, yıllık bazda yüzde 19,9 artışla 136,7'ye ulaştı.

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) verilerine göre martta arındırılmamış sanayi üretim endeksi, yıllık bazda yüzde 136,7'ye ulaşarak büyüme gösterdi. Bu dönemde imalat sanayi endeksi de yüzde 20,9 yükselişle 138,6 değerini aldı.

İmalat sanayi sektörü üretim endeksi altında hesaplanan tekstil ürünleri imalatı endeksi ise martta ulaştığı 145 değeriyle, serinin açıklanmaya başlandığı 2005'ten bu zamana kadarki en yüksek rakama yükseldi.

Öte yandan, tekstil ürünleri imalatı martta aylık bazda yüzde 18,1, yıllık bazda yüzde 28,9 artış gösterdi.

GİYİM EŞYASI VE DERİ İMALATI DA ARTTI

Ocak-mart döneminde giyim eşyaları imalatı endeksinin de düzenli yükselmesi dikkati çekti. Endekste ocak ve şubatta sırasıyla 116,2 ve 116,6 değerleri yakalandı. Martta ise bir önceki aya göre yüzde 15,1, geçen yılın aynı ayına kıyasla da yüzde 20,4 artan endeks, 134,2 ile en yüksek mart ayı değerine ulaştı.

Aynı dönemde deri ve ilgili ürünlerin imalatı endeksi de benzer bir seyir izledi.