Temassız kartlarda şifresiz işlem limiti 350 liraya yükseliyor

Bankalararası Kart Merkezi, temassız ödemelerde şifresiz işlem limitinin yarın itibarıyla 250 liradan 350 liraya çıkarılacağını bildirdi.

Bankalararası Kart Merkezi'nden (BKM) yapılan açıklamaya göre, ödemelerin çok daha hızlı ve kolay yapılmasına olanak sağlayan temassız ödemelere gösterilen ilgi ve güven giderek artıyor.

Güvenli olmasının yanı sıra kullanıcılara hijyenik bir ödeme deneyimi sunan temassız ödemeler, günlük hayatın vazgeçilmez bir parçası haline geliyor.

KORONAVİRÜS SALGININA KARŞI BİR ÖNLEM

Koronavirüs salgını sırasında teması önlediği için tercih edilen yöntemin günlük limitinin artırılması piyasalarca bekleniyordu.

UYGULAMA YARIN BAŞLAYACAK

Kartlar ve mobil cihazlar üzerinden hiçbir temas gerektirmeden ödeme yapmaya imkan sunan temassız ödemelerde şifresiz işlem limiti, yarın itibarıyla 350 liraya çıkartılıyor.

350 LİRA ÜZERİNDEKİ İŞLEMLER TEMASSIZ AMA ŞİFRELİ OLABİLECEK

Temassız ödemeler 350 liraya kadar şifresiz, bu tutar üzerindeki işlemler ise temassız ve şifreli olarak yapılacak.

Temassız ödemelerde şifresiz işlem limiti 18 Mart 2020'de 120 liradan 250 liraya yükseltilmişti.