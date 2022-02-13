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- Temel gıda ürünlerinde KDV indirimi uygulanan ürünlerin yeni fiyatları
Temel gıda ürünlerinde KDV indirimi uygulanan ürünlerin yeni fiyatları
- Haber Merkezi
- 13.02.2022 - 17:15
- Güncelleme : 13.02.2022 - 17:18
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, geçtiğimiz gün temel gıda ürünlerindeki yüzde 8'lik KDV'nin yüzde 1'e indirileceğini açıkladı.
Sektörden de yüzde 7'lik indirim talep eden Cumhurbaşkanı Erdoğan, indirimin vatandaşın cebine yansıyacağını söyledi.
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklamalarının ardından, yüzde 8'lik KDV'nin yüzde 1'e indirileceği Resmi Gazete'de de yayınlandı.
Pazartesi gününden itibaren uygulamaya geçecek olan indirim için denetim hazırlıkları yapılırken, fiyatların ne kadar oynayacağı da merak konusu oldu.
KDV İNDİRİMLİ ÜRÜNLERİN FİYAT LİSTESİ
Yarın itibarıyla başlayacak KDV indiriminde temel gıda ürünlerinin fiyatı şu şekilde değişecek:
Et 135 TL 66 kuruş - 125 TL 50 kuruş
Çay 45 lira 90 kuruş - 42 lira 97 kuruş
Pirinç 17 lira 95 kuruş - 16 lira 78 kuruş
Toz şeker 9 lira 95 kuruş - 9 lira 30 kuruş
Makarna 6 lira 85 kuruş - 6 lira 40 kuruş
Sıvı yağ 35 lira 95 kuruş - 33 lira 61 kuruş
Kırmızı mercimek 47 lira 95 kuruş - 44 lira 84 kuruş
Kuru fasulye 19 lira 95 kuruş - 18 lira 65 kuruş
Sivri biber 19 lira 95 kuruş - 18 lira 65 kuruş
Domates 19 lira 95 kuruş - 18 lira 65 kuruş