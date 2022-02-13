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    Temel gıda ürünlerinde KDV indirimi uygulanan ürünlerin yeni fiyatları

    Temel gıda ürünlerinde KDV indirimi uygulanan ürünlerin yeni fiyatları

    KDV oranının yüzde 8'den yüzde 1'e indirilmesinin ardından temel gıda ürünlerinde fiyatların nereden nereye geleceği kuruşu kuruşuna hesaplandı.
    • Haber Merkezi
    • 13.02.2022 - 17:15
    • Güncelleme : 13.02.2022 - 17:18
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    Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, geçtiğimiz gün temel gıda ürünlerindeki yüzde 8'lik KDV'nin yüzde 1'e indirileceğini açıkladı.

    Sektörden de yüzde 7'lik indirim talep eden Cumhurbaşkanı Erdoğan, indirimin vatandaşın cebine yansıyacağını söyledi.

    Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklamalarının ardından, yüzde 8'lik KDV'nin yüzde 1'e indirileceği Resmi Gazete'de de yayınlandı.

    Pazartesi gününden itibaren uygulamaya geçecek olan indirim için denetim hazırlıkları yapılırken, fiyatların ne kadar oynayacağı da merak konusu oldu.

    Temel gıda ürünlerinde KDV indirimi uygulanan ürünlerin yeni fiyatları #1

    KDV İNDİRİMLİ ÜRÜNLERİN FİYAT LİSTESİ

    Yarın itibarıyla başlayacak KDV indiriminde temel gıda ürünlerinin fiyatı şu şekilde değişecek:

    Et 135 TL 66 kuruş - 125 TL 50 kuruş

    Çay 45 lira 90 kuruş - 42 lira 97 kuruş

    Pirinç 17 lira 95 kuruş - 16 lira 78 kuruş

    Toz şeker 9 lira 95 kuruş - 9 lira 30 kuruş

    Makarna 6 lira 85 kuruş - 6 lira 40 kuruş

    Sıvı yağ 35 lira 95 kuruş - 33 lira 61 kuruş

    Kırmızı mercimek 47 lira 95 kuruş - 44 lira 84 kuruş

    Kuru fasulye 19 lira 95 kuruş - 18 lira 65 kuruş

    Sivri biber 19 lira 95 kuruş - 18 lira 65 kuruş

    Domates 19 lira 95 kuruş - 18 lira 65 kuruş

    Temel gıda ürünlerinde KDV indirimi uygulanan ürünlerin yeni fiyatları #2


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