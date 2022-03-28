Deterjan, sabun, bebek bezi gibi temel ihtiyaç ürünlerinin KDV'si yüzde 18'den yüzde 8'e indirildi.

Kabine toplantısının ardından açıklamalarda bulunan Cumhurbaşkanı Erdoğan, hayat pahalılığıyla ilgili değerlendirmelerde bulundu.

"Sıkıntılarımızın üstesinden geleceğiz. Milletimizden bize güvenmelerini istiyoruz" diyen Erdoğan, temizlik ve temel ihtiyaç ürünlerinde KDV indirimi uygulanacağını açıkladı:

KDV'LER YÜZDE 8'E İNDİRİLDİ

"Deterjan, sabun, tuvalet kağıdı, peçete, bebek bezi gibi ürünlerin KDV'sinin yüzde 18'den yüzde 8'e indirme kararı aldık. Ayrıca yeme-içme hizmetlerinin tamamında KDV oranını yüzde 8 olarak belirliyoruz.

Konut ve arsalardaki KDV sadeleştirmesi bir diğer çalışmamızdır. Satın alıunan konut nerede olursa olsun, metrekaresine göre değişen aynı kademeli KDV uygulamasına tabii olacaktır. Net alanı 150 metrekareyi aşmayan konutlarda KDV yüzde 8'dir. Bu büyüklüğü aşan konutların ilk 150 metrekaresi için yine yüzde 8, aşan kısmı için yüzde 18 KDV uygulanacaktır.

Afet riski alanların dönüştürülmesi kanunu kapsamındaki konutlarda ise 150 metrekareye kadar yüzde 1, aşan kısmı için yüzde 18 KDV tahakkuku yapılacaktır."

Temel ihtiyaç ürünlerinde KDV indirimi VİDEO